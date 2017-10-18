В новых откровениях актер высказался по поводу предавшей его Виталины Цымбалюк–Романовской. Он усомнился в адекватности молодой супруги.

Темой нового выпуска "Пусть говорят" стал резонансный конфликт между 82-летним актером Арменом Джигарханяном и его супругой, кокетливой пианисткой Виталиной Цымбалюк–Романовской. В интервью передаче обозленный артист нелестно отзывался о некогда обожаемой жене, а в какой–то момент и вовсе задумался и мрачно произнес: "Если говорить о Виталине, то она чуть больная. Говорю честно..."

Джигарханян вывел жену на чистую воду. По его словам, кроме недвижимого имущества, его супруга покусилась на его деньги. "Я замечал, но это была моя жена. Она воровка. Говорю не образно, а прямо из кармана украла деньги. Я народный артист СССР, у меня нет квартиры, где жить. Любимая Виталина Викторовна продала три квартиры", – эмоционально высказался актер..

Армен Борисович еще раз заверил, что в самое ближайшее время планирует развестись с обманувшей его женой и делает это потому, что еще хочет жить, у него есть интерес к жизни. "Плохо то, что в Виталине вышло зло. К сожалению, беда Виталины Викторовны в этом: она не очень хорошо работает этим местом", – прибавил актер и показал на голову.

Как сообщил на той же передаче бизнесмен, друг Джигарханяна Артур Согомонян, уже через неделю актер покинет стены 57-й больницы, в которую, по словам врачей тот был доставлен 10 октября. Сам Согомонян и оказался тем другом, что, по заверению Виталины Цымбалюк–Романовской, "похитил" ее мужа.