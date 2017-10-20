Опальной жене Джигарханяна нашли замену

Временно исполняющим обязанности генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна назначена Елена Гильванова. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора театра.

О том, что занимавшая пост директора театра супруга знаменитого артиста и художественного руководителя театра Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию, стало известно 19 октября. Ей уже успели найти замену, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Ранее появились новые подробности увольнения Виталины из театра. Происходящее вызвало удивление у труппы. По словам юриста театра, еще недавно представители Департамента культуры хвалили ее за то, что она вывела учреждение из кризиса и долгов.

Напомним, ранее говорилось о том, что Цымбалюк-Романовскую из театра выгнали. В качестве официальной причины называлось то, что Виталина якобы не справляется со своими профессиональными обязанностями. Неофициальная версия – она хотела уволить самого Армена Борисовича, что вызвало грандиозный скандал.

Как писали Dni.Ru, известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян находится в 57-й больнице Москвы. В медучреждении заявили, что пациент идет на поправку. Ранее актер написал заявление в полицию на свою молодую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. Артист обвинил ее в попытках убийства и воровстве, после чего высказал желание развестись с ней.