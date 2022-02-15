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Коронавирус
Нужно срочно вызывать скорую: врач Андреева назвала опасные признаки коронавируса у детей

Нужно срочно вызывать скорую: врач Андреева назвала опасные признаки коронавируса у детей

Врач анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева поведала о тревожных симптомах нового штамма ковида – "омикрона" – у несовершеннолетних.
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По словам медика, если у ребенка до года держится температура выше 38 градусов, есть слабость, вялость, заторможенность и сонливость — это повод для вызова скорой помощи.

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Еще одним признаком врач назвала спазм периферических сосудов кожи на фоне жара. Это бледные, холодные руки и ноги, а также синюшность ногтей. Также нужно срочно вызывать неотложку при нестандартном поведении ребенка с высокой температурой, а также при обмороке, судорогах любого характера и продолжительности.

Сильная головная боль, в особенности сопровождающаяся рвотой, сыпь, изменение цвета кожи, любые нарушения дыхания и одышка также являются поводом для вызова скорой помощи. Зоя Андреева заявила, что надо наблюдать за положением дитя. Опасно, если он вынужден спать полусидя, опираясь на руки. Кроме того, медик рассказала об опасности мультисистемного воспалительного синдрома, возникающего после коронавируса. Он поражает сразу несколько органов или систем организма. Еще один постковидный враг — синдром Кавасаки. Это острый системный васкулит (воспаление).

Напомним, ранее Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины от ковида для детей. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация детей будет добровольной.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Автор: 15 февраля 2022, 15:02 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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