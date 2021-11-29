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Коронавирус
Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах

Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах

Бывший главный государственный санитарный врач страны объяснил, что написал бы в QR-кодах для несовершеннолетних в условиях пандемии коронавируса в России.
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Эпидемиолог считает, что вводить их сейчас не нужно. Он констатировал, что дети и подростки, в отличие от взрослых, не настолько мобильны. В частности, дети не могут одни отправиться в путешествия на дальние расстояния.

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Если же в нашей стране все же введут QR-коды для несовершеннолетних, то, по словам Геннадия Онищенко, в них можно будет указывать информацию о том, болели ли коронавирусом их родители или другие близкие родственники. Также он добавил, что ковид мог пройти у ребенка без симптомов.

Экс-депутат Госдумы заявил, что самый высокий риск подхватить коронавирус в России для детей – в школе. Он напомнил, что для того, чтобы снизить заболеваемость коварной инфекцией, необходимо следует соблюдать установленные требования, направленные на борьбу с ее распространением.

Так, в учебных заведениях под запретом массовые мероприятия, каждый класс занимается в отдельном кабинете, а на входе в школы обязательно измеряют температуру. Кроме того, по мнению Геннадия Онищенко, во всех учреждениях образования должны появиться медицинские работники.

По словам экс-депутата, которые приводит URA.RU, в QR-код можно ввести данные о цвете волос и глаз человека, поскольку это удобный источник внесения информации. Онищенко добавил, что сам QR-код не защищает от распространения коронавируса в России. В первую очередь он помогает медикам.

Напомним, недавно замглавы Минздрава Олег Салагай высказался о пользе детской вакцинации от коронавируса в России. Он отметил, что появление детской вакцины от инфекции внесет значительный вклад в защиту здоровья молодежи. Ранее было заявлено о появлении нового штамма коронавируса.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 08:44 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость910129
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Может, хватит ковидобесия. Чего вы добиваетесь? Исчезновения России с карты? На своем лбу нарисуйте свои QR-коды вместе с прививками.
Василий
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Мы пока же не в концлагере !
Василий
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Совсем с ума сошли!!!!
1

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