Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах

Эпидемиолог считает, что вводить их сейчас не нужно. Он констатировал, что дети и подростки, в отличие от взрослых, не настолько мобильны. В частности, дети не могут одни отправиться в путешествия на дальние расстояния.
Если же в нашей стране все же введут QR-коды для несовершеннолетних, то, по словам Геннадия Онищенко, в них можно будет указывать информацию о том, болели ли коронавирусом их родители или другие близкие родственники. Также он добавил, что ковид мог пройти у ребенка без симптомов.
Экс-депутат Госдумы заявил, что самый высокий риск подхватить коронавирус в России для детей – в школе. Он напомнил, что для того, чтобы снизить заболеваемость коварной инфекцией, необходимо следует соблюдать установленные требования, направленные на борьбу с ее распространением.
Так, в учебных заведениях под запретом массовые мероприятия, каждый класс занимается в отдельном кабинете, а на входе в школы обязательно измеряют температуру. Кроме того, по мнению Геннадия Онищенко, во всех учреждениях образования должны появиться медицинские работники.
По словам экс-депутата, которые приводит URA.RU, в QR-код можно ввести данные о цвете волос и глаз человека, поскольку это удобный источник внесения информации. Онищенко добавил, что сам QR-код не защищает от распространения коронавируса в России. В первую очередь он помогает медикам.
Напомним, недавно замглавы Минздрава Олег Салагай высказался о пользе детской вакцинации от коронавируса в России. Он отметил, что появление детской вакцины от инфекции внесет значительный вклад в защиту здоровья молодежи. Ранее было заявлено о появлении нового штамма коронавируса.