В Москве увеличат количество коек для детей с ковидом до 1,3 тысячи

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве число коек для детей с коронавирусом увеличат до 1,3 тысячи коек. Она отметила, что дополнительные места в стационарах для этой категории пациентов потребовались впервые с начала пандемии. Ее слова приводит RT.
Анастасия Ракова также добавила, что при необходимости детей госпитализируют вместе с родителями. Как сообщает телеканал "360", скоро несовершеннолетних с COVID-19 начнут принимать в НМИЦ здоровья детей и Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.