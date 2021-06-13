Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Воскресенье
13 июня
Лента новостей
12:30
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся
12:18
Жена Петросяна хочет сбежать
12:07
Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике
11:44
Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой
11:30
"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью
11:13
Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию
10:48
Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео
10:44
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
10:38
Билан припомнил Богомолову интимную просьбу
08:16
Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян
06:29
Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл
04:31
Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху
02:26
Снова вместе: Звезды "Секса в большом городе" собрались в работе над продолжением сериала
00:19
Бывшая избранница Тимати удивила народ фигурой
22:08
Проскурякова и рядом не стояла: Николаев публично обратился к главной женщине жизни
20:23
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся

В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации жителей столицы.
прочитано 174 раза

Еще в самом начале пандемии коронавируса, охватившей весь мир, людям стало ясно, что болезнь не уйдет сама собой. И единственной альтернативой жестким ограничительным мерам, нарушающим нормальную жизнь всего общества, является массовая вакцинация.

ПО ТЕМЕ

В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Можно вспомнить, с какой надеждой москвичи ожидали изобретения вакцины от коронавируса. Сейчас препарат уже существует. Более того, людям он доступен в трех разных вариантах. Однако ставить себе уколы граждане почему-то не спешат.

Возможно, что люди самоуспокоились посмотрев на то, с какой легкостью Москва справилась с осенне-зимним всплеском пандемии. Однако это опасное заблуждение, доказательством чему служит статистика новых случаев заболевания коронавирусом в столице.

В связи с этим городские власти были вынуждены объявить длинные выходные с 12 по 20 июня 2021 года. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга, когда за послаблениями коронавирусных ограничений следуют новые ужесточения, обществу следует занять проактивную позицию в деле вакцинирования. Касается это как населения, так и властей и бизнеса.

Уже сейчас, для мотивации граждан постарше, в Москве действует акция "Миллион призов". Москвичи старше 60 лет после прививки получат тысячу призовых баллов. В дальнейшем их можно обменять на товары и скидки в магазинах-партнерах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы симулирования вакцинации. С 14 июня по 11 июля все совершеннолетние граждане, которые впервые привились от коронавируса, становятся участниками лотереи. Раз в неделю между ними будут разыгрываться пять автомобилей ценой порядка миллиона рублей.

"Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие", – подчеркнул Сергей Собянин.

Объявлять о выигрыше будут по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24". Средства для этих подарков вакцинированным выделили компании-партнеры Москвы, среди которых – "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и другие.

У москвичей еще есть шанс выработать коллективный иммунитет с помощью вакцинации. И розыгрыш автомобилей может стать тем стимулом, который подстегнет этот важный процесс. Цель, которой можно добиться при помощи подобного розыгрыша, многократно превышает все возможные издержки. Бизнес в первую очередь заинтнересован в том, чтобы город как можно быстрее вернулся к нормальной жизни.

Эксперты отмечают, что организация лотереи для стимулирования вакцинации – уже устоявшаяся практика в мире. Многие отмечают высокую эффективность подобных мер. Более того, такие розыгрыши проводились уже и в российских городах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/www.globallookpress.com/
Автор: 13 июня 2021, 12:30 Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

За волосы Ивлеевой назначили цену

Звезда посмеялась над предприимчивостью фанатов
Шоу-бизнес

Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео

Евгений Гор оказался на столе хирургов
Шоу-бизнес

Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Долина сообщила о его состоянии
Шоу-бизнес

Билан припомнил Богомолову интимную просьбу

Артист рассказал о съемках скандального клипа

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+