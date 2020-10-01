Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

Осенью пандемия коронавируса вновь начала набирать обороты в России. Власти некоторых городов вновь ввели контроль за соблюдением масочного режима. На сайте "Дни.ру" вы в подробностях узнаете об эффективности медицинских масок, а также как и сколько их носить.

Эффективность медицинских масок

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса нового типа – SARS-COV-2. За весь период изучения болезни было проведено только одно большое исследование эффективности медицинских масок.

Специалисты из Сингапуре следили за 41 медицинским работником, находившимся в близком контакте с инфицированными на протяжении длительного времени. 35 из них носили медицинские маски, а шестеро – респираторы. В результате ни один из них не заболел коронавирусом.

Эффективность медицинских масок подтвердил в разговоре с "Дни.ру" врач-терапевт сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Однако есть определенные нюансы. "Проблема заключается в двух вещах: маски должны носить все поголовно, а так же менять их каждые два часа", – отметил он.

Другая точка зрения

Примечательно, что ВОЗ рекомендует на своем официальном сайте носить маски только отдельным группам населения: медицинским работникам, больным COVID-19, пожилым, а также лицам, которые ухаживают за инфицированными. Остальным людям можно не использовать их, считают специалисты организации.

Какие маски лучше

Наиболее распространенные средства защиты от вируса:

одноразовые медицинские маски

многослойные хлопковые маски

респираторы с фильтрами

Отвечая на вопрос о том, какие из них лучшие, врач-терапевт отдал предпочтение первым. По мнению специалиста, одноразовые медицинские маски наиболее удобные. Они просты в использовании и, как правило, дешевы.

"Промышленные респираторы даже самых совершенных классов защиты эффективны только в том случае, если вы меняете фильтры с частотой, которая одобрена производителем – а это весьма недешево", – объяснил врач-терапевт.

Некоторые люди приобретают или сами шьют многоразовые хлопковые маски. Их эффективность уже подтвердили китайские ученые. Специалисты проанализировали опыт персонала десяти больниц Гуандуна во время вспышки COVID-19.

Из 213 участников исследования 202 носили хлопковые или бумажные маски, а 11 были без средств защиты. В результате в первой группе заразились 46 медицинских работников, а во второй – 9. Таким образом, от инфекции могут защитить не только медицинские маски.

Другой коллектив китайских ученых установил, что меньше риск заразиться коронавирусом у тех людей, которые используют хлопковые маски, состоящие из нескольких слоев. Они опросили 425 не заразившихся работников больницы в Пекине.

Из этой группы 17,7% носили 16-слойные хлопковые маски, 12,5% – 12-слойные хлопковые маски, 11% выбрали респираторы и 10,5% – одноразовые медицинские маски. Всего носили маски 51,7% не заразившихся медработников.

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть медицинскую маску, необходимо проверить ее на наличие разрывов. Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные средства защиты. Также не следует повторно надевать одноразовую маску. В таком случае ее эффективность равна нулю.

Врач назвал два главных правила ношения медицинской маски. Первое – необходимо менять ее каждые два часа. Второе – снимать маску нужно аккуратно, за ушные лямки. Если вы случайно коснулись ее поверхности, то нужно тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком.

Какой стороной носить

Многие россияне задаются вопросом, какая правильная сторона медицинской маски. Специалисты ВОЗ утверждают, что ее нужно носить белой стороной к лицу. Правильно одетая маска должна полностью закрывать нос, рот и подбородок, не оставляя никаких зазоров.

Где купить медицинские маски

Средства защиты можно приобрести в аптеках и магазинах. Жители Москвы также могут купить медицинские маски в кассах метро, МЦД, МЦК, на стоянках АМПП, на вокзалах "Мосгортранса" в специальных вендинговых автоматах, а также в другой транспортной инфраструктуры.

С начала пандемии спрос на средства защиты резко вырос, что привело к увеличению их стоимости. Многие россияне жаловались в социальных сетях, что вынуждены были отдать за медицинские маски от 100 до 1 500 рублей. Сейчас же цены на них стабилизировались.

ГОСТ и регистрационное удостоверение

В России действует стандарт качества медицинских масок – ГОСТ Р 58396-2019 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний". В документе прописаны требования к конструкции, дизайну, функциональным характеристикам и методам испытаний этих средств защиты.

Обязательная сертификация медицинских масок не предусмотрена в российском законодательстве. Вместо нее оформляется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Этот документ подтверждает, что товар прошел предписанные испытания и исследования.

Правила ношения медицинских масок в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила всплеск заболеваемости COVID-19 осенью массовым отказом от ношения медицинских масок и проведением масовых мероприятий. 80-85% опрошенных больных подтвердили, что заразились именно так.

С начала пандеии Москва оказалась на первом месте по числу заболевших коронавирусом. В мае этого года мэр города Сергей Собянин ввел обязательный масочный режим. Всех нарушителей ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.

Где нужно носить маски в Москве:

в торговых центрах, магазинах, аптеках

в транспорте

в медицинских организациях

в кинотеатрах и других учреждениях культуры

на предприятиях

Отметим, что ношение медицинских масок на улице в столице носит рекомендательный характер.

Решение об ужесточении масочного режима приняли в сентября власти Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Самары, Омска и многих других городов. Стоит помнить, что маски являются лишь одной из мер предосторожности. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.