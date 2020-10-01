Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Четверг
1 октября
Лента новостей
19:10
Не изменял: вскрылись опровергающие данные о скандале вокруг Тарзана и Королевой
19:09
Помятая Тодоренко потерялась на фоне отдохнувшей Самбурской
19:00
У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок
18:49
Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт
18:16
Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения
18:00
На фоне слухов о расставании Козловский заменил актрису в своем новом кино
17:54
Вынуждены зарабатывать на хлеб: Виторган назвал размер своей пенсии
17:50
Шура "Би-2" о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие
17:47
В Иркутской области поймали браконьеров
17:40
Собянин сделал заявление об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
17:34
"У вас все в порядке?": оставившая странное послание Подольская переполошила народ
17:25
Самбурская сцепилась с раскритиковавшим ее грудь школьником
17:20
Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика
17:10
Все были наказаны: Джигурда раскрыл причину увольнения Малахова с Первого канала
17:07
Мужа Боярской сняли в постели с Ходченковой
16:50
Муж отказался заводить еще детей от Ксении Бородиной
16:44
Перед смертью Фриске не захотела видеть Шепелева
16:43
В Москве неизвестный убил ножом директора приюта для бездомных животных
16:27
Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично
16:22
"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ
16:20
Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала
16:07
Резко похудевший Чернышов сделал заявление после слухов о тяжелой болезни
15:56
Максим Фадеев разбился на самокате
15:55
Появившаяся на публике Летучая вызвала отвращение: Раскабанела, мать
15:45
Ефремов перечислил сыну погибшего в ДТП крупную сумму
15:32
Известная певица выложила неприятные сведения о Максиме Фадееве
15:28
Теряет слух: Корчевников подтвердил проблемы со здоровьем
15:26
Похудевшая Банщикова вцепилась в руку импозантного мужчины
15:23
В Петербурге заступившийся за кондуктора мужчина избил пьяного дебошира
15:08
Раскрыта личность нового ухажера Асмус
14:55
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
14:52
Собянин издал новый указ о коронавирусе
14:46
Зрение – минус 45: в Подмосковье вылечили пациента с экстремальной близорукостью
14:45
"Собчак будет ликовать": располневшую Канделаки подняли на смех
14:29
Задержаны двое из воров, укравших подарок Путина
14:23
"Ворвался и увидел другого": Харламов все еще не съехал от Асмус
14:14
Сожительница Захарова потребовала отменить приговор Ефремову: Написала президенту
14:12
Соловьев сомневается в адекватной помощи Путина Шукшиной
14:10
"Тяжело приняла эту новость": стала известна реакция Степаненко на сына Петросяна от молодой жены
14:08
Сделано важное заявление о вакцине против коронавируса
14:01
Российские олигархи обеднели на 26 миллиардов долларов
13:50
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
13:46
Это сложное для него испытание: Тимати о наказании для Егора Крида в виде 15 суток ареста
13:38
Ученые раскрыли опасность употребления кофе натощак
13:26
На бывшего адвоката Ефремова напали и облили фекалиями
13:22
Игорь Крутой порвал все связи с женой после расставания
13:22
Геронтолог раскрыла проверенные способы продлить жизнь
13:16
Россиянам пообещали поднять зарплаты до конца года
13:05
"Поджимала": ставшая мамой Исаева объяснила отсутствие "беременного" живота
13:04
Манукян предпочел Бузовой компанию авторитетного мужчины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО
Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Осенью пандемия коронавируса вновь начала набирать обороты в России. Власти некоторых городов вновь ввели контроль за соблюдением масочного режима. На сайте "Дни.ру" вы в подробностях узнаете об эффективности медицинских масок, а также как и сколько их носить.
поделиться

Эффективность медицинских масок

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса нового типа – SARS-COV-2. За весь период изучения болезни было проведено только одно большое исследование эффективности медицинских масок.

ПО ТЕМЕ

В московском метро возобновили жесткий масочный режим

В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Специалисты из Сингапуре следили за 41 медицинским работником, находившимся в близком контакте с инфицированными на протяжении длительного времени. 35 из них носили медицинские маски, а шестеро – респираторы. В результате ни один из них не заболел коронавирусом.

Эффективность медицинских масок подтвердил в разговоре с "Дни.ру" врач-терапевт сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Однако есть определенные нюансы. "Проблема заключается в двух вещах: маски должны носить все поголовно, а так же менять их каждые два часа", – отметил он.

На эффективности медицинских масок от коронавируса настаивают многие ученые и врачи. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Другая точка зрения

Примечательно, что ВОЗ рекомендует на своем официальном сайте носить маски только отдельным группам населения: медицинским работникам, больным COVID-19, пожилым, а также лицам, которые ухаживают за инфицированными. Остальным людям можно не использовать их, считают специалисты организации.

Какие маски лучше

Наиболее распространенные средства защиты от вируса:

  • одноразовые медицинские маски
  • многослойные хлопковые маски
  • респираторы с фильтрами

Отвечая на вопрос о том, какие из них лучшие, врач-терапевт отдал предпочтение первым. По мнению специалиста, одноразовые медицинские маски наиболее удобные. Они просты в использовании и, как правило, дешевы.

"Промышленные респираторы даже самых совершенных классов защиты эффективны только в том случае, если вы меняете фильтры с частотой, которая одобрена производителем – а это весьма недешево", – объяснил врач-терапевт.

Некоторые люди приобретают или сами шьют многоразовые хлопковые маски. Их эффективность уже подтвердили китайские ученые. Специалисты проанализировали опыт персонала десяти больниц Гуандуна во время вспышки COVID-19.

Из 213 участников исследования 202 носили хлопковые или бумажные маски, а 11 были без средств защиты. В результате в первой группе заразились 46 медицинских работников, а во второй – 9. Таким образом, от инфекции могут защитить не только медицинские маски.

Другой коллектив китайских ученых установил, что меньше риск заразиться коронавирусом у тех людей, которые используют хлопковые маски, состоящие из нескольких слоев. Они опросили 425 не заразившихся работников больницы в Пекине.

Из этой группы 17,7% носили 16-слойные хлопковые маски, 12,5% – 12-слойные хлопковые маски, 11% выбрали респираторы и 10,5% – одноразовые медицинские маски. Всего носили маски 51,7% не заразившихся медработников.

Эффективно защищают от коронавируса как обычные медицинские, так и многослойные хлопковые маски. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть медицинскую маску, необходимо проверить ее на наличие разрывов. Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные средства защиты. Также не следует повторно надевать одноразовую маску. В таком случае ее эффективность равна нулю.

Врач назвал два главных правила ношения медицинской маски. Первое – необходимо менять ее каждые два часа. Второе – снимать маску нужно аккуратно, за ушные лямки. Если вы случайно коснулись ее поверхности, то нужно тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком.

Какой стороной носить

Многие россияне задаются вопросом, какая правильная сторона медицинской маски. Специалисты ВОЗ утверждают, что ее нужно носить белой стороной к лицу. Правильно одетая маска должна полностью закрывать нос, рот и подбородок, не оставляя никаких зазоров.

Где купить медицинские маски

Средства защиты можно приобрести в аптеках и магазинах. Жители Москвы также могут купить медицинские маски в кассах метро, МЦД, МЦК, на стоянках АМПП, на вокзалах "Мосгортранса" в специальных вендинговых автоматах, а также в другой транспортной инфраструктуры.

Купить медицинские маски от коронавируса можно в магазинах, аптеках, кассах метро и на вокзалах. Фото: Александр Авилов/АГН Москва

С начала пандемии спрос на средства защиты резко вырос, что привело к увеличению их стоимости. Многие россияне жаловались в социальных сетях, что вынуждены были отдать за медицинские маски от 100 до 1 500 рублей. Сейчас же цены на них стабилизировались.

ГОСТ и регистрационное удостоверение

В России действует стандарт качества медицинских масок – ГОСТ Р 58396-2019 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний". В документе прописаны требования к конструкции, дизайну, функциональным характеристикам и методам испытаний этих средств защиты.

Обязательная сертификация медицинских масок не предусмотрена в российском законодательстве. Вместо нее оформляется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Этот документ подтверждает, что товар прошел предписанные испытания и исследования.

Правила ношения медицинских масок в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила всплеск заболеваемости COVID-19 осенью массовым отказом от ношения медицинских масок и проведением масовых мероприятий. 80-85% опрошенных больных подтвердили, что заразились именно так.

С начала пандеии Москва оказалась на первом месте по числу заболевших коронавирусом. В мае этого года мэр города Сергей Собянин ввел обязательный масочный режим. Всех нарушителей ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.

Где нужно носить маски в Москве:

  • в торговых центрах, магазинах, аптеках
  • в транспорте
  • в медицинских организациях
  • в кинотеатрах и других учреждениях культуры
  • на предприятиях

Отметим, что ношение медицинских масок на улице в столице носит рекомендательный характер.

С осени этого года во многих регионах России усилили контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Решение об ужесточении масочного режима приняли в сентября власти Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Самары, Омска и многих других городов. Стоит помнить, что маски являются лишь одной из мер предосторожности. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

Автор: 1 октября 2020, 18:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину

Шоу-бизнес

Перед смертью Фриске не захотела видеть Шепелева
Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично
"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ
Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Собчак будет ликовать": располневшую Канделаки подняли на смех

Ведущая попросила помощи у россиян
Шоу-бизнес

Это сложное для него испытание: Тимати о наказании для Егора Крида в виде 15 суток ареста

Артисту пришлось бы тяжко
Шоу-бизнес

Игорь Крутой порвал все связи с женой после расставания

Откровенное интервью композитора
Шоу-бизнес

"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Модель ответила на нападки Алены Шишковой

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+