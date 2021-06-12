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Коронавирус
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса

В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса

В Москве ситуация с коронавирусом ухудшилась, поэтому власти решили ввести дополнительные меры.
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Из-за того, что количество зараженных коронавирусом вновь стремительно растет, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных дней. В городе сотрудники организаций, которые обычно не работают по воскресеньям, не будут работать с 15 по 19 июня включительно. Все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения и детские сады работают в привычном режиме.

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Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила о том, что большему количеству сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, рекомендовано перейти на удаленную работу. Особенно это касается пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Также приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов – с 13 по 20 июня. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Обслуживание навынос разрешено. Также будут недоступны аттракционы, детские и спортивные площадки, беседки. В парках можно только гулять.

Анастасия Ракова объяснила, что к таким мерам снова пришлось прибегнуть, поскольку рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70%, а число госпитализаций резко выросло на 30%. Среди тяжелобольных ковидом много молодых людей. В медучреждениях разворачиваются дополнительные койки.

Вице-мэр призывает граждан на время отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, советует провести время дома. Также она рекомендует пройти вакцинацию. Прививку от коронавируса можно получить в поликлиниках, торговых центрах и парках. "Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", – отметила Ракова.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 18:12 Источник: Telegra.ph ✓ Надежный источник

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