Мясников вступился за Малышеву после жуткой травли

Ранее телеведущую раскритиковал экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он обвинил медика в том, что она дезинформирует публику и некомпетентна в профессии.
Александр Мясников не согласился с чиновником. Он провел собственные исследования и заявил, что маски имеют очень небольшую эффективность. Доктор считает, что они ни от чего не предохраняют. В пример ведущий привел Европу, где действует жесткий масочный режим. Тем не менее, отметил медик, COVID-19 там все же быстро распространялся.
Эксперт уверен, что намного действеннее работают вакцины от коронавируса. Вместе с тем он подчеркнул, что маски все же лучше, чем ничего. Также коллега Елены Малышевой заявил, что любой приказ властей не должен обсуждаться.
Напомним, звезду Первого канала ранее осудили за ее высказывания многие россияне. Елена Малышева сообщила в Сети о том, что маски якобы не защищают от коронавируса.
Ранее Александр Мясников предупредил о возможной вспышке туберкулеза в нашей стране. Она может произойти в ближайшее время из-за пандемии.
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