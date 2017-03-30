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Март 30, 2017
просмотры: 123

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

В кинотеатре на Новом Арбате состоялась премьера фильма Дмитрия Киселева "Время первых". Картина посвящена первым покорителям космоса. Поэтому появление в фойе людей в допотопных костюмах космонавтов никого не смутили. На их фоне особенно колоритно смотрелся актер Евгений Миронов, пришедший на мероприятие в белой рубашке, голубом пиджаке и... кепке. Также вызвала недоумение своим видом и актриса Александра Урсуляк. По мнению пользователей Сети, ее платье оказалось очень неудачным. "Что это за мешок на Урсуляк??? Такая красивая актриса, но это платье ее совершенно испортило((((" – высказался блогер под ником Тутусик.

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