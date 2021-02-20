"Смертность будет в разы больше": Мясников предупредил об эпидемии заболевания опаснее коронавируса

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников снова выступил на федеральном канале и поделился экспертным мнением. По его словам, существует болезнь, которая гораздо опаснее коронавируса. Речь идет о гриппе.
Это вирусное заболевание еще потрясет планету, считает врач. Он отметил, что многие эксперты в области медицины ожидают мутации свиного, птичьего и других видов гриппа. "Смертность будет в разы больше, чем от коронавируса", – предупредил Мясников.
Александр Леонидович напомнил, что грипп во время текущей пандемии никуда не делся. В некоторых случаях люди заражаются этой инфекцией и коронавирусом одновременно, сообщил телеведущий.
Также Мясников подчеркнул: данные о смертности от ковида в некоторых странах могут быть неточными, поскольку не всех переболевших успевают подсчитывать. Кроме того, количество летальных исходов из-за гриппа обычно гораздо выше, чем принято считать.
Напомним, за все время в России было зафиксировано свыше 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них с выздоровлением – 3,6 миллиона. Скончались от ковида 82 876 человек. За последние сутки было выявлено 12 953 инфицированных.
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