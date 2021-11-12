Песков привился от коронавируса: Антител было очень много

Представитель Кремля поведал, что привился от инфекции "Спутником Лайт". Он объяснил, что у него было достаточно много антител, но ВОЗ и Минздрав России советуют делать прививки от коронавируса, несмотря на наличие антител.
Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что у него один день держалась температура. Напомним, в прошлом месяце Дмитрий Песков, говоря о том, вакцинировался ли он, отметил, что у него остается высокий уровень антител, невзирая на минувшее после недуга время.
Напомним, дипломат подхватил ковид в мае минувшего года. Позже он поведал, что выработал антитела к вирусу. Дмитрий Песков подчеркивал, что соблюдет масочно-перчаточный режим в общественных местах, поскольку так ощущает себя более безопасно.
Ранее дипломат допустил введение в нашей стране новых ограничений из-за пандемии. Он рассказал, что это не исключено при ухудшении эпидемиологической ситуации. По словам Дмитрия Пескова, новые карантинные меры будет введены, например, если в России не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета от коронавируса.
Отметим, что власти, медики и ученые всех стран делают все для того, чтобы обезопасить людей от коварной инфекции. Немаловажную роль в борьбе с пандемией играет и сознательность граждан.
Популярные темы форума
Беда
Хоккеист Иван Биткин
Масовая драка в Домодедово