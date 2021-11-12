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Коронавирус
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много

Песков привился от коронавируса: Антител было очень много

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, каким препаратом вакцинировался от COVID-19.
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Представитель Кремля поведал, что привился от инфекции "Спутником Лайт". Он объяснил, что у него было достаточно много антител, но ВОЗ и Минздрав России советуют делать прививки от коронавируса, несмотря на наличие антител.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что у него один день держалась температура. Напомним, в прошлом месяце Дмитрий Песков, говоря о том, вакцинировался ли он, отметил, что у него остается высокий уровень антител, невзирая на минувшее после недуга время.

Напомним, дипломат подхватил ковид в мае минувшего года. Позже он поведал, что выработал антитела к вирусу. Дмитрий Песков подчеркивал, что соблюдет масочно-перчаточный режим в общественных местах, поскольку так ощущает себя более безопасно.

Ранее дипломат допустил введение в нашей стране новых ограничений из-за пандемии. Он рассказал, что это не исключено при ухудшении эпидемиологической ситуации. По словам Дмитрия Пескова, новые карантинные меры будет введены, например, если в России не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета от коронавируса.

Отметим, что власти, медики и ученые всех стран делают все для того, чтобы обезопасить людей от коварной инфекции. Немаловажную роль в борьбе с пандемией играет и сознательность граждан.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 20:39 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

Гость898011
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а зачем прививаться? я не собираюсь болеть. для чего повышать антитела? это же ненормально для организма.полно других заболеваний, от которых можно умереть и что? сколько прививок делать надо? получается так, что и с прививкой и без прививки человек может заразится и болеть и те , и другие могут и легко , и тяжело. не лучше ли не нагнетать обстановку, ведь встаешь и с утра и каждый день тебя пугают очередным колличеством зараженных. люди от страха уже начинают заболевать. не все обследованы и не всем можно делать прививки. это чревато
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