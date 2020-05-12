Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков сообщил о том, что у него диагностирован коронавирус. Он находится в медицинском учреждении. Подробности о состоянии пресс-секретаря Владимира Путина, а также обстоятельства его заражения пока не сообщаются.
Отметим, это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Также коронавирусом заболел главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Новость об этом вызвала большой ажиотаж не только из-за беспокойства публики о здоровье доктора, но и из-за того, что незадолго до этого тот лично встречался с Владимиром Путиным.
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