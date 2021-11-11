Песков допустил введение новых ковидных ограничений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил введение в стране новых коронавирусных ограничений. Представитель Кремля пояснил, что это возможно при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации.
По словам Пескова, новые карантинные меры будет введены, в частности, – если в России не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета от COVID-19. Дипломат отметил, что в таком случае ускорится распространение инфекции и возрастет нагрузка на систему здравоохранения, передает "Радио 1".
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Масовая драка в Домодедово
Блефаропластика, у кого сделать
Хоккеист Иван Биткин