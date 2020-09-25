Кремль сделал заявление о новых ограничениях из-за коронавируса

В связи с недавним заявлением мэра Москвы Сергея Собянина в столице начали говорить о новых ограничениях из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил успокоить жителей России.

Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в России вновь достигает шести тысяч. Вместе с тем в Москве все больше людей госпитализируют с симптомами COVID-19.

Однако Собянин не торопится вводить новые ограничения. Он лишь попросил пожилых граждан и страдающих хроническими заболеваниями не выходить из дома и по возможности работать "на удаленке".

Впрочем, в Кремле тоже не обсуждают новые запреты для экономики. Песков согласился, что число инфицированных растет, однако, по его словам, ситуация все равно находится под контролем благодаря предпринятым ранее мерам предосторожности.

Дмитрий Сергеевич надеется, что текущая статистика по коронавирусу спровоцирует граждан на ответственное соблюдение рекомендаций медиков.

Напомним, ранее вакцинолог Евгений Тимаков предупредил россиян о новом пике заболеваемости COVID-19. По его мнению, в скором времени каждый день будет фиксироваться не менее восьми тысяч зараженных. Но это не должно стать поводом для паники, считает специалист.