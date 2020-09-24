Путин высказался о возвращении ограничений по коронавирусу в России: Очень не хотелось бы

Президент Владимир Путин провел в четверг совещание с губернаторами. Политик оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Президент обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в некоторых государствах ухудшилась. Ситуацию с распространением вируса в России пока удается держать под контролем. Во многом это связано с тем, что власти смогли вовремя принять необходимые меры.

Путин предупредил, что обстановка в стране может резко измениться, если люди перестанут носить средства защиты и нарушать дистанцию. В таком случае глава государства не исключает, что придется вернуться к ограничительным мерам, которые вводили еще весной. "Очень бы не хотелось", – добавил президент.

За минувшие сутки в России обнаружили 6 595 зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство случаев в Москве – 1 050. Отметим, что такой высокий показатель зафиксировали в столице впервые за три месяца. Тем не менее говорить о второй волне COVID-19 пока рано.

Ранее президент сообщил, что уровень бедности в стране вырос на фоне пандемии. Путин поручил сенаторам оказать помощь россиянам с низким доходом. Бедные граждане должны иметь возможность прокормить себя и свою семью. Их жизнь должна измениться в лучшую сторону уже в ближайшее время.

Одним из главных инструментов в борьбе с бедностью должен стать социальный договор. Россиянам будут выплачивать средства для того, чтобы они могли повысить квалификацию и найти новую работу или открыть собственное дело. На реализацию этого проекта выделят в 2021 году более 26 миллиардов рублей.