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Коронавирус
Определены самые эффективные в уничтожении COVID-19 дезинфекторы

Определены самые эффективные в уничтожении COVID-19 дезинфекторы

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Специалисты Роспотребнадзора провели масштабное исследование коронавируса. Ученые выяснили, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны в борьбе с COVID-19.
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Сотрудники ведомства изучили жизнеспособность вируса на различных поверхностях. Они установили, что инфекция может сохраняться более двух суток на стекле, пластике, керамической плитке, нержавеющей стали и линолеуме.

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Победить коронавирус могут дезинфицирующие средства. По словам специалистов, спирты из этила и изопропанола уничтожают тысячи вирусных частиц за полминуты. Такую же эффективность обнаружили у антисептиков, содержащих хлор.

Более медленными оказались средства, созданные на основе третичных аминов и четвертичных аммониевых соединений – органических веществ, производных от аммиака. Такие антисептики убивают COVID-19 за нескольких минут.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости регулярного мытья рук, уборки помещений и обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Эти меры помогут остановить распространение коронавируса.

Отметим, что ситуация с COVID-19 в России улучшается. С каждым днем прирост зараженных становится меньше. Так, за последние сутки было выявлено 5 635 новых случаев заболевания инфекцией.

Автор: 27 июля 2020, 14:17 Источник: Официальный сайт Роспотребнадзора ✓ Надежный источник
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