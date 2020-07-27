Коронавирус в России: число зараженных превысило 818 тысяч

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 635 человек. Почти четверть не имели симптомов. За то же время вылечились 3 079 пациентов.
В Москве выявлено 694 инфицированных, в области – 139. В Санкт-Петербурге зафиксировано 172 новых случая.
С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 818 120 человек, из них 603 329 вылечились. Зафиксировано 13 354 летальных исхода – 85 за последние сутки.
Принимающий международные рейсы терминал D аэропорта Шереметьево 27 июля возобновил работу в полном объеме. Он был временно закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса.
В России за время карантина на 22% выросли продажи текилы, рома и других алкогольных напитков. Эксперты объяснили это закрытием заведений общепита и запретом на посещение зарубежных стран.
Специалист по оказанию первичной помощи населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, чем отличается грипп от COVID-19. Последний развивается постепенно, пациенты отмечают потерю вкуса и обоняния, тогда как первый сразу дает о себе знать сразу же – самочувствие человека стремительно ухудшается, резко повышается температура.
Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились более 16 миллионов человек. В Соединенных Штатах выявлено свыше 4,1 миллиона инфицированных.
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