Проклятый коронавирус: Сафронов купил аппарат ИВЛ и вызвал два десятка врачей на дом

Еще весной, когда весь мир находился в самоизоляции, Никас постарался помочь медикам. Он купил и передал в дар Областной детской инфекционной больнице Ульяновска новейший аппарат ИВЛ, сделал защитные маски со своими картинами и раздал сотрудникам детских клиник, перечислил деньги в фонд помощи.
А теперь Сафронов собрал два десятка врачей из "красной зоны" в своей роскошной квартире в центре Москвы. Доктора сняли костюмы и маски и превратились в свободных художников. Они рисовали, пили шампанское, ели фрукты и наслаждались прекрасной игрой пианиста Юрия Розума.
Вечер закончился вручением подарков. Сафронов преподнес медикам инновационные электрические чайники, художественные наборы, зонты с принтами своих картин, альбомы и книги.
Посвятил эту встречу художник своему умершему от COVID-19 другу Анатолию Трушкину. Писатель-сатирик боролся за жизнь больше месяца, но страшный вирус победил...
"Надеюсь, что и Толя Трушкин, глядя на нас с небес, тоже доволен, – вздохнул художник. – Я знаю: если бы он смог преодолеть эту коварную болезнь, сегодня был бы рядом со мной и обязательно прочел докторам свои лучшие миниатюры. И от всего сердца поблагодарил бы врачей за самоотверженный труд!"
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