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Проклятый коронавирус: Сафронов купил аппарат ИВЛ и вызвал два десятка врачей на дом

Проклятый коронавирус: Сафронов купил аппарат ИВЛ и вызвал два десятка врачей на дом

Никас Сафронов. Фото: пресс-служба
Бушующий с конца прошлого года коронавирус косит всех – богатых, бедных, знаменитых, безвестных. Его жертвами стали сын телеведущей Светланы Моргуновой, сатирик Анатолий Трушкин, гитарист Алексей Щукин, кинорежиссер Самвел Гаспаров. Никас Сафронов в ужасе от происходящего.
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Еще весной, когда весь мир находился в самоизоляции, Никас постарался помочь медикам. Он купил и передал в дар Областной детской инфекционной больнице Ульяновска новейший аппарат ИВЛ, сделал защитные маски со своими картинами и раздал сотрудникам детских клиник, перечислил деньги в фонд помощи.

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А теперь Сафронов собрал два десятка врачей из "красной зоны" в своей роскошной квартире в центре Москвы. Доктора сняли костюмы и маски и превратились в свободных художников. Они рисовали, пили шампанское, ели фрукты и наслаждались прекрасной игрой пианиста Юрия Розума.

Сын Сафронова Лука (в центре) тоже поблагодарил врачей. Фото: пресс-служба

Вечер закончился вручением подарков. Сафронов преподнес медикам инновационные электрические чайники, художественные наборы, зонты с принтами своих картин, альбомы и книги.

Юрий Розум поддержал Никаса Сафронова. Фото: пресс-служба

Посвятил эту встречу художник своему умершему от COVID-19 другу Анатолию Трушкину. Писатель-сатирик боролся за жизнь больше месяца, но страшный вирус победил...

"Надеюсь, что и Толя Трушкин, глядя на нас с небес, тоже доволен, – вздохнул художник. – Я знаю: если бы он смог преодолеть эту коварную болезнь, сегодня был бы рядом со мной и обязательно прочел докторам свои лучшие миниатюры. И от всего сердца поблагодарил бы врачей за самоотверженный труд!"

Автор: 27 июля 2020, 12:15 Источник: womansstyle.ru ✓ Надежный источник
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