Тысячи спасенных жизней: как "Социальный мониторинг" сохраняет здоровье москвичей

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 21 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Суббота
23 мая
Лента новостей
12:18
Михалков сорвался на мат в прямом эфире
11:55
Помощник Бориса Моисеева сделал заявление после тревожных слухов о состоянии артиста
11:40
Гагарину закидали камнями за слишком избалованную дочь
11:30
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
11:22
"После обеда челюсть срослась": госпитализация экс-мужа певицы Лолиты показалась подозрительной
10:50
"Врать не буду": Серябкина обнародовала грязные подробности расставания с Фадеевым
10:38
Яна Поплавская о несчастливом браке: Я много лет у себя украла
10:27
Смертоносная пандемия разлучила Казанову с любимым человеком
08:13
Барановская намекнула на перемены в личной жизни: Кажется, это любовь
06:07
Счастливая жена Александра Реввы раззадорила народ откровенным фото
04:32
Гарик Харламов поджег дом подруги и трусливо сбежал
02:25
"Вселяет страх": Дженнифер Лопес напугала снимком из спортзала
00:38
Третий день в одном и том же: забывшая переодеться Волочкова вызвала оторопь
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 мая 2020 года
22:56
Кипр возобновит международное авиасообщение
21:56
Вторая волна коронавируса неминуема: вирусолог предупредил россиян
21:45
Затравленная Анна Хилькевич располнела на карантине
21:23
"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна
21:14
Как две капли воды: звезда "Не родись красивой" показала подросшего сына
21:04
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
20:55
Пугачева пришла на помощь сраженному инсультом Моисееву
20:41
"Ночевки в подвалах": всплыли неожиданные данные о прошлом Лолиты
20:15
"Что вы мелите?": Михалков ответил на нападки Познера
20:02
На северо-западе Москвы обнаружили голову мужчины в мусорном пакете
19:50
"Закон – не первомайский лозунг": в Думе раскритиковали коммунистов за поправку о масках
19:49
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:35
Брошенная ухажером Семенович истосковалась на карантине: Не надо жить не со своими людьми
19:31
Под Омском два подростка до смерти забили собаку палкой
19:11
Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
19:08
Рак вернулся? Гайдулян шокировал внешним видом
18:56
Блюменкранц забрал у Левченко из "Дома-2" обручальное кольцо через месяц после помолвки
18:44
"Нелепый подлог": Сафронов о несправедливости к инфицированной Бабкиной
18:33
В Подмосковье отменяют электронные пропуски
18:31
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
17:58
"Covid, или кажется?": симптомы коронавируса люди придумывают сами
17:58
Известный врач назвал три условия для отмены карантина в Москве
17:56
Разведенная Айза Анохина отказалась от подонков-мужиков
17:51
Названа дата первого случая заражения коронавирусом в России
17:51
Лолита Милявская высказалась о покалеченном пятом муже
17:40
"Сумасшедший, больной": Светличная оплевала Шаляпина после слухов о романе
17:38
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
17:28
"Будете передо мной на цирлах ходить": матерящийся Меньщиков плюнул в лицо падчерицам
17:25
Раскрыт простой способ дезинфекции маски
17:22
Состояние матери Сати Казановой стремительно ухудшается
17:18
"Погиб": Подольская сообщила о трагедии
17:05
"Женщина-загадка": роскошная Вайкуле покорила Васильева
17:02
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:58
Есть пострадавший: на трассе "Нева" вспыхнул грузовик
16:56
Путин допустил вероятность второй волны коронавируса в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна
"Все кушать хотят": Пригожин кинулся спасать затравленного Тарзана
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил
"Кто бы ее дустом уже облил!": подруга Моргуновой не выдержала мерзостей Малышевой
Коронавирус
Фото: www.mos.ru Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин Фото: www.mos.ru Фото: Ahmad Soleh / INA Photo Agency v/www.globallookpress.com

Тысячи спасенных жизней: как "Социальный мониторинг" сохраняет здоровье москвичей

Фото: www.mos.ru
Статистика показывает, что темпы распространения коронавируса в Москве удалось затормозить. Ситуация в городе могла сложиться катастрофическая – с организацией мобильных госпиталей на стадионах и в торговых центрах, с братскими могилами на месте зеленых зон столицы и полным коллапсом всей системы. О том, как удалось избежать развития событий по худшему сценарию, читайте на "Дни.ру".

Продолжение: "Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
прочитано 282 раза

Страшная угроза

В моргах не осталось места для тел погибших, с нагрузкой не справляются даже мобильные рефрижераторы, спешно подвезенные городскими властями. Хоронить несчастных приходится в братских могилах, используя для этого зеленые зоны города. Там, где раньше люди наслаждались природой, ровными рядами высятся могильные таблички.

ПО ТЕМЕ

Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Врачи валятся с ног от нечеловеческой нагрузки и вынуждены выходить на работу без какой-либо защиты. Ресурсов на то, чтобы обеспечить всех, просто не хватает. Недостаточно и мест в больницах – дополнительные койки развернуты везде, где только можно.

Бороться с болезнью людям приходится не в оборудованных по последнему слову техники палатах, а в помещениях пустующих торговых центров, на стадионах и складах. Причиной краха системы стал резкий наплыв заразившихся коронавирусом. Оставленные без какого-либо контроля инфицированные пациенты вернулись на улицы и невольно стали причиной бедствия в национальном масштабе.

Фото: Ahmad Soleh / INA Photo Agency v/www.globallookpress.com

Именно такую картину миллионы людей увидели в Нью-Йорке, в итальянских и испанских городах. Повториться она могла и в Москве. Что же помогло уберечь парк Горького, Сокольники и Александровский сад от превращения в кладбища для погибших от коронавируса, а сам город – в одну глобальную зону бедствия, в котором еженедельно регистрируются миллионы новых случаев заражения?

Причины негативного сценария

Практика показала, что большинство жителей Москвы ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. В среднем, тех, кто готов поставить под удар безопасность окружающих, насчитывается всего 10-20%. Примерно столько москвичей, которым нельзя выходить из дома, чтобы не заразить других, все равно пытаются нарушить правила и посещать магазины, ездить в общественном транспорте и контактировать с другими людьми.

Даже такая небольшая доля безответственных людей станет причиной настоящего снежного кома заражений. Если их оставить безо всякого контроля и позволить разгуливать по улицам, то в первую же неделю они успеют заразить около полумиллиона человек. Среди новых больных обязательно найдутся столь же безответственные любители прогулок, и тогда счет новых случаев коронавируса в Москве пойдет на миллионы.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тотальный контроль

В таких условиях становится ясно, что без контроля оставлять людей из группы риска нельзя. Противоположностью полного отсутствия контроля становится централизованное и всеобщее наблюдение за больными коронавирусом, даже бессимптомными, и теми, кто с ними контактировал, а также помещение их в закрытые медицинские учреждения.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Разумеется, это приведет к повышению нагрузки на всех врачей и переполнению больниц. Те, кто действительно будет нуждаться во внимании специалистов, возможно не смогут получить помощь вовремя. Да и сам коечный фонд придется в спешном порядке расширять за счет развертывания временных госпиталей в местах, которые для этого не предназначены.

Вряд ли понравится выжидать двухнедельный карантин не в родных стенах, а в замкнутом пространстве в окружении потенциально больных людей, и самим людям из группы риска. И у столичных властей есть эффективная альтернатива, которая может удовлетворить все стороны.

"Социальный мониторинг" спасает город

Речь идет о специальной программе, которую в добровольном порядке может установить себе на смартфон человек, контактировавший с больным коронавирусом, или тот, у кого болезнь протекает в легкой форме. Система отслеживает, чтобы пользователь не покидал места своей самоизоляции, благодаря чему он может провести все время в комфортных домашних условиях.

От самого человека требуется всего лишь ответственно подойти к собственному здоровью и безопасности окружающих. Программа "Социальный мониторинг" не отслеживает перемещения человека, а лишь следит за тем, чтобы он не покидал пределов своей квартиры. А для того, чтобы убедиться, что он действительно находится рядом с телефоном, в случайные моменты времени система запрашивает у пользователя его селфи.

Зарубежный опыт

Программы, аналогичные "Социальному мониторингу", широко применяются и в других странах. Например, в Китае существует специальное приложение, с помощью которого пользователь может проверить, не контактировал ли он с зараженным человеком, а также увидеть на карте каждый дом, в котором живет пациент с подтвержденным диагнозом.

Похожая система действует и в Израиле, где маршрут больных коронавирусом и попавших в группу риска людей отслеживали буквально пошагово, с вычислением всех, с кем они контактировали. Программисты из Южной Кореи могли еще дальше и сделали данные из аналогичной программы открытыми – каждый гражданин может проследить, соблюдает ли его сосед режим самоизоляции или на его поведение следует обратить внимание врачам и правоохранительным органам.

В Польше людям из группы риска предлагается выбор – они могут или установить программу для дистанционного контроля за соблюдением режима самоизоляции, либо быть готовыми к внезапным визитам полиции. Все это показывает, что в России действует куда более гуманный и удобный для каждого конкретного человека подход.

Технические детали

Разработка программы "Социальный мониторинг" проводилась при участии большого числа специалистов по компьютерным технологиям. Данные горожан, использовавшиеся ими при регистрации, полностью конфиденциальны и не будут использованы нигде и никогда, помимо этой программы. Более того, после того, как человек выздоровеет, информация о нем будет удалена.

Фото: www.mos.ru

До этого момента, как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, все данные хранятся на территории России. Если у человека остались какие-то вопросы по поводу использования программы или ему требуется помощь, то столичные власти всегда готовы оказать свою помощь. Для этого необходимо обратиться на специальную горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-96.

Проблемы и их решение

Столичные власти признают, что "Социальный мониторинг", как и любая другая программа, иногда может выдавать ошибки. Однако их оперативно исправляют сразу же после выявления. Если человек считает, что штраф ему был выписан несправедливо, то него есть целый месяц на то, чтобы обжаловать это решение.

Некоторые проблемы возникают и вовсе без участия программы. Виной всему – человеческий фактор. Большинство людей действительно не хотят лежать в стационарах, и соглашаются на самоизоляцию дома под наблюдением "Социального мониторинга". Однако из-за невнимательности или лени они забывают вовремя отмечаться, что и становится причиной штрафа.

Для некоторых нахождение в четырех стенах становится тяжелым испытанием, и попытки раздуть скандал в Сети в связи с "ограничением их свобод" являются для них одним из немногих способов скрасить изоляцию. При этом такие интернет-"активисты" забывают, что добровольно согласились на установку "Социального мониторинга", а в качестве альтернативы у них был вариант отправиться в стационар, где медицинские правила стали бы еще большим ограничением для них.

Фото: www.mos.ru

Автор: 23 мая 2020, 11:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании
Год во власти: первые итоги президентства Владимира Зеленского

Шоу-бизнес

Помощник Бориса Моисеева сделал заявление после тревожных слухов о состоянии артиста
Гагарину закидали камнями за слишком избалованную дочь
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
"После обеда челюсть срослась": госпитализация экс-мужа певицы Лолиты показалась подозрительной

Проишествия

Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Не давайте ей таблеток!": Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых

Вскрылись новые обстоятельства болезни
Шоу-бизнес

Соседи не узнали оставшуюся без волос Понаровскую

Артистку сразило наповал два несчастья
Шоу-бизнес

Рак вернулся? Гайдулян шокировал внешним видом

Актер сильно поправился на самоизоляции
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

О жуткой трагедии сняли фильм

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+