В России испытали первую в мире вакцину от коронавируса

В Сеченовском университете успешно завершились первые в мире испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Сам препарат создали Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сееновского университета Вадим Тарасов отчитался об успешно завершении всех необходимых тестов вакцины от коронавируса. Речь идет в том числе и об испытании на людях.

Он объяснил, что на данном этапе исследователям крайне важно доказать безопасность препарата для людей. Сами клинические испытания проходили 18 июня. Выписывать первую партию добровольцев планируется уже 20 июля. Чуть больше месяца уйдет на то, чтобы провести всю необходимую работу.

Добровольцев делили на две группы. Одним дали одну дозу вакцины, другим – две. И те, и другие себя чувствуют хорошо и в самое ближайшее время будут готовы вернуться к привычной жизни.

Вадим Тарасов подчеркнул, что за качеством вакцины от коронавируса исследователи следили на каждом этапе. "Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим", – рассказал он.

Напомним, вакцина от коронавируса, согласно оценке многих экспертов, является необходимым условием для победы над болезнью. Без целенаправленной борьбы эпидемия, уверены они, будет регулярно возвращаться.