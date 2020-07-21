В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса

Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса COVID-19. Ее разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а испытания проходили в Госпитале имени Бурденко и первом МГМУ имени Сеченова.
Цаликов отметил, что все выписанные добровольцы, участвовавшие в испытаниях вакцины, приобрели иммунитет к COVID-19 и чувствуют себя хорошо. Он добавил, что во время прохождения исследований они находились под пристальным вниманием специалистов, сообщает Аif.ru.
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