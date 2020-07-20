Иммунолог о ношении масок на улице: Это смешно!

Иммунолог Владимир Жемчугов отметил, что существует такое понятие, как заражающая доза. Чтобы коронавирус привел к заболеванию, необходимо вдохнуть достаточное количество частиц. На улице есть ветер, который уносит инфекцию, а значит – получить нужную для заражения дозу сложно.
Маски нужно носить в помещении, считает эксперт. Например, использование средств защиты будет уместно в магазине или общественном транспорте. В этом случае нужно помнить о проветривании. В метро или автобусе, по мнению Жемчугова, следует включать вентиляцию.
В некоторых городах для обеззараживания общественных мест пользуются хлоркой. Такие меры иммунолог считает избыточными. Ведь с такой задачей отлично справится простая вода.
"На улице, на пляже ношение масок, а также дезинфекция хлоркой улиц и лавочек – это смешно", – сказал эксперт.
Напомним, с 13 июля в Москве отметили масочный режим. Жители столицы могут не носить средства защиты, но меры предосторожности все-таки их призывают соблюдать.
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