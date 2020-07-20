Комаровский назвал плюсы пандемии коронавируса

По мнению Евгения Комаровского, пандемия коронавирусной инфекции заставила человечество обратить внимание на технологии по разработке вакцин. За последние несколько месяцев люди пожертвовали немалые суммы ученым.
Также эксперт отметил, что сейчас власти по-другому будут относиться к медицинским работникам и повысят им зарплаты. Когда врач получает за свой труд порядка 200 долларов – это издевательство, считает Комаровский.
Евгений Олегович не сомневается, что в будущем эпидемиологи получат серьезную поддержку, а инфекционные больницы – приличное финансирование, благодаря которому увеличится количество мест для заболевших.
Комаровский не мог не сказать о негативных последствиях пандемии. Он уверен – будут чаще фиксироваться гипертонические заболевания и, соответственно, инсульты, пишет РИА ФАН. Также по мнению врача, сложившаяся обстановка, из-за которой семьи были вынуждены сидеть дома, приведет к увеличению количества разводов.
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