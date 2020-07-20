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Коронавирус
Комаровский назвал плюсы пандемии коронавируса

Комаровский назвал плюсы пандемии коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полгода назад жизнь людей на Земле изменилась из-за пандемии коронавируса. В этом есть несколько положительных моментов, считает украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
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По мнению Евгения Комаровского, пандемия коронавирусной инфекции заставила человечество обратить внимание на технологии по разработке вакцин. За последние несколько месяцев люди пожертвовали немалые суммы ученым.

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Также эксперт отметил, что сейчас власти по-другому будут относиться к медицинским работникам и повысят им зарплаты. Когда врач получает за свой труд порядка 200 долларов – это издевательство, считает Комаровский.

Евгений Олегович не сомневается, что в будущем эпидемиологи получат серьезную поддержку, а инфекционные больницы – приличное финансирование, благодаря которому увеличится количество мест для заболевших.

Комаровский не мог не сказать о негативных последствиях пандемии. Он уверен – будут чаще фиксироваться гипертонические заболевания и, соответственно, инсульты, пишет РИА ФАН. Также по мнению врача, сложившаяся обстановка, из-за которой семьи были вынуждены сидеть дома, приведет к увеличению количества разводов.

Автор: 20 июля 2020, 20:29 Источник: Sputnik Казахстан ✓ Надежный источник
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