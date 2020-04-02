Бикини из медицинских масок: блогерша взбесила фанатов опрометчивым поступком

Блогерша из Вьетнама, имя которой остается загадкой, взбесила пользователей Сети новым снимком. На фото девушка запечатлена сидящей напротив зеркала.
Она полностью обнажена, но все пикантные места прикрыты. Только не тканью, а медицинскими масками, из которых инстадива сделала мини-бикини.
Фолловеры взбунтовались. Пока люди по всему миру страдают от дефицита средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса, блогерша использует их не по назначению, будто насмехается над ситуацией.
Получив кучу оскорблений в свой адрес, девушка удалила кадр из микроблога. Она попыталась оправдаться: мол, не знала о нехватке масок. По словам модели, в ее стране ни о каком дефиците речи нет – маски можно купить в любой аптеке.
У вьетнамской блогерши в инстаграм-аккаунте почти 700 тысяч подписчиков. Ее посты в среднем собирают от 100 до 200 тысяч лайков. Оно и неудивительно, ведь девушка часто публикует откровенные снимки, демонстрируя свои округлости.
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