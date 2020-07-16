Число заразившихся коронавирусом в России превысило 752 тысячи

За последние 24 часа коронавирус в России выявили у 6 428 человек, вылечились 8 443 пациента. Зафиксировано 167 летальных исходов.
В Москве – рекордной низкий уровень заболеваемости. За последние сутки выявлен 531 носитель инфекции. Это самая низкая цифра с начала апреля.
В то же время рост заболеваемости отмечается в Свердловской области. За последние сутки там зафиксировано 349 случаев. В Санкт-Петербурге – 256.
За время эпидемии коронавирусом в России заразились 752 797 человек. Из них 531 692 выздоровели, умерли 11 937.
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