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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 752 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 752 тысячи

Коронавирус в России, новости на 16 июля 2020 года. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Коронавирусом в России заразились свыше 752 тысяч человек. Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией опубликовал свежие цифры.
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За последние 24 часа коронавирус в России выявили у 6 428 человек, вылечились 8 443 пациента. Зафиксировано 167 летальных исходов.

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Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года

В Москве – рекордной низкий уровень заболеваемости. За последние сутки выявлен 531 носитель инфекции. Это самая низкая цифра с начала апреля.

В то же время рост заболеваемости отмечается в Свердловской области. За последние сутки там зафиксировано 349 случаев. В Санкт-Петербурге – 256.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 752 797 человек. Из них 531 692 выздоровели, умерли 11 937.

Новость дополняется.

Автор: 16 июля 2020, 10:38 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом

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