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Коронавирус
Назван пугающий побочный эффект вакцины от коронавируса

Назван пугающий побочный эффект вакцины от коронавируса

Фото: Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Британский журналист Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса. Он откровенно рассказал о своем опыте широкой публике.
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Мужчина принял участие в исследовании около месяца назад. Для этого ему понадобилось завести отдельный банковский счет, куда ему за походы в больницу перечислили 235 фунтов. Также он прошел онлайн-опрос о своем здоровье и членах его семьи.

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В больнице журналист сдал анализы, заполнил документы и посмотрел обучающее видео, после чего стал ждать одобрения заявки. Он отметил, что оказавшись на его месте, нужно быть готовым к бесконечным вопросам друзей и родных. Многие беспокоятся, что во время испытаний человека могут заразить коронавирусом. Соммерс заверил,что это не так.

Журналист сообщил, что сама инъекция была безболезненной, но перед процедурой он был вынужден побороть страх уколов. Добровольцу очень помогло осознание важности его участия в испытании, ведь своим согласием он может помочь миллионам людей.

Введя мужчине вакцину от коронавируса, ему выдали термометр и попросили вести дневник симптомов. Британец раскрыл один пугающий эффект препарата. По его словам, это паранойя.

В первую неделю после вакцинации у Соммерса пару раз поднималась температура. При этом он отметил, что мог себе это придумать. Он горд тем, что принял участие в испытании препарата от COVID-19. О своем опыте он намерен рассказать будущим внукам.

Автор: 2 июня 2020, 21:52 Источник: The Independent ✓ Надежный источник
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