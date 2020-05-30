В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Директор центра Ринат Максютов в эфире одного из федеральных телеканалов объявил о завершении разработки новой российской вакцины. В отличие от знакомых многим неприятных инъекций для внутримышечного введения, отечественный препарат не напугает даже ребенка: вместо уколов он закапывается в нос.
Максютов добавил, что лекарственная форма необычный вакцины от коронавируса в России была выпущена еще 21 мая. В настоящее время препарат проходит доклинические испытания, в ходе которых ученые изучают его эффективность и безопасность для человека.
По словам руководителя центра, вакцина создана на основе пептидных антигенов. На этой платформе также разрабатывался препарат от лихорадки Эбола, который был зарегистрирован в 2018 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время 124 варианта вакцины от коронавируса COVID-19 находятся на различных стадиях испытаний. Восемь из них были разработаны в России.
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