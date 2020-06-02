Озвучена дата появления вакцины от коронавируса в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в мегаполисе. Он надеется, что Москва получит первые партии препарата уже осенью.



Собянин сделал важное заявление в рамках онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19". По словам мэра, на данный момент в Москве и в России в целом разрабатываются около трех очень перспективных вакцин.

Одна из них, достаточно эффективная, выходит на клинические испытания в столице. При этом градоначальник отметил, что до получения вакцины от коронавируса в Москве должен действовать специальный режим.

Напомним, первые партии российского лекарства от коронавируса – "Авифавир" – начнут поступать в клиники к середине июня. Что касается вакцины от коронавируса, то она может появиться в ближайшие несколько месяцев.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, массовая вакцинация начнется осенью этого года. Он отметил, что с середины июля могут заработать кинотеатры.

Как писали "Дни.ру", над лекарством в России работают не только научные центры, но и военные. В Минобороны заявили, что 50 военнослужащих выразили готовность стать добровольцами на клинических испытаниях вакцины от COVID-19.