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Состояние инфицированной жены Зеленского ухудшилось

Состояние инфицированной жены Зеленского ухудшилось

Владимир Зеленский с супругой. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Появилась информация об ухудшении самочувствия зараженной коронавирусом супруги президента Украины. Первую леди страны экстренно госпитализировали.
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В пресс-службе офиса главы государства рассказали, что Елена Зеленская была доставлена в киевскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Состояние первой леди Украины оценивается как стабильное.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Результаты теста на COVID-19 у Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными. Из-за болезни жены президент перешел на особый режим работы. Он общается с ограниченным кругом лиц и проводит совещания в режиме онлайн.

О заражении супруги украинского лидера стало известно 12 июня. Зеленская призналась, что сильно удивилась диагнозу, так как соблюдала все ограничительные меры. Несколько дней она лечилась дома, сообщает РИА ФАН.

Ранее президент заявил о желании подхватить COVID-19. Владимир Зеленский хотел бы показать гражданам, что это не чума. "Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем", – сказал политик.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

По состоянию на 16 июня на Украине зафиксировано 32 476 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 14 528 человек, скончались 912 пациентов.

Автор: 16 июня 2020, 12:22 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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