Жена Зеленского заболела коронаврусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом. Симптомов COVID-19, как сообщается, у нее нет.

Результаты теста на коронавсирус Елены Зеленской показали, что она заболела COVID-19. При этом у ее супруга и их детей болезни обнаружено не было.

При этом, как сообщается, симптомы коронавируса не дали о себе знать. Жена украинского лидера чувствует себя хорошо. Госпитализации ей не потребовалось. Тем не менее, Елену Зеленскую пришлось изолировать от родных для того, чтобы избежать их заражения.

Не удалось специалистам выяснить, где и когда именно могло произойти заражение. Всем контактным лицам уже сообщили об угрозе заражения и попросили самостоятельно пройти тестирование, а также помнить о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский публично признавался в том, то хотел самостоятельно и специально заразиться коронавирусом. На этот шаг он хотел пойти ради того, чтобы убедить избирателей в том, что COVID-19 – это "не чума".

Теперь послужить наглядным пособием для этой нехитрой мысли может Елена Зеленская. Впрочем, даже ее случай может не убедить некоторых скептиков. В частности, украинцы могут усомниться, что у жены президента и у них будет равный доступ к одинаковым методикам лечения, препаратам и специалистам.

Напомним, коронавирус на Украине наложился на структурные проблемы в сфере здравоохранения страны, экономический кризис, перманентно наблюдающийся с момента государственного переворота или вовсе с объявления независимости в 1991 году. а также на общее недоверие к политикам и власти. Однако ни к каким заметным социальным взрывам это не привело.