В Раде предупредили о возможности госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать запланированные на октябрь местные выборы под предлогом коронавируса, считает оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Отмена голосования будет означать государственный переворот, уверен парламентарий.



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