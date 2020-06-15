Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 246 инфицированных

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные о зараженных. За последние сутки выявлено более восьми тысяч инфицированных.

Общее число зараженных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 537 210. Выздоровели 284 539 пациентов, скончался 7 091 человек.

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 граждан. За то же время зафиксировано 143 летальных исхода.

В Москве выявлено 1 359 носителей опасной инфекции. В Московской области – 689, в Санкт-Петербурге – 252.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, в каких местах вероятность заразиться коронавирусом больше всего. Речь идет о кинотеатрах, офисах, спортивных площадках и религиозных учреждениях.

На улице подцепить инфекцию риск минимален. По словам исследователей, для заражения коронавирусом в организм должны попасть тысячи его частиц. Вряд ли это возможно при передвижении вне закрытых помещений.

К примеру, во время дыхания зараженного в воздух попадает около 20 частиц, когда он говорит – 200. При кашле выделяется 200 миллионов. Если помещение не проветривать, частицы вируса могут быть активными около пяти часов.

Коронавирусом в мире заразились более 7,5 миллиона человек. В США число носителей COVID-19 превысило два миллиона, в Бразилии их более 800 тысяч.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о победе над коронавирусом. Страна снимает все ограничения, в том числе на передвижение. Границы открывают и соседи Пятой республики – Испания, Италия и Германия.