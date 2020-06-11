Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 779 инфицированных

Число зараженных коронавирусом в России превысило 500 тысяч. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 779 человек. За тот же период выздоровели 8 367 пациентов, зафиксировано 174 летальных случая.

В Москве коронавирус за последние сутки обнаружен у 1 436 человек, в Московской области – 724. На третье место по динамике распространения заболевания вышел Екатеринбург – в столице Урала выявили 312 носителей, в Санкт-Петербурге – 303.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 502 436 человек. Выздоровели 206 150 пациентов, 6 532 скончались.

Вероятно, COVID-19 пришел навсегда, предположил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой и не допустить скачков заболеваемости, отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

Возвращение к прежней жизни Москва выстрадала за счет трех месяцев жестких ограничительных мер, указал Собянин. По его словам, массовые мероприятия в городе могут разрешить в начале июля, а общий период нормализации положения продлится 2,5 месяца.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о занижении статистики по коронавирусу в России. Об этом писали западные СМИ. Иностранные журналисты не брали в расчет то, что в нашей стране более эффективная система здравоохранения, пояснил пресс-секретарь президента.

Напомним, что коронавирусом в мире заразились свыше 7,2 миллиона человек. В США число заболевших вплотную подошло к двум миллионам. В Бразилии выявлено более 700 тысяч инфицированных.