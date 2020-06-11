Низкая смертность больных коронавирусом в России шокировала Запад

Свою точку зрения представитель организации озвучил на брифинге в Женеве. Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, но подчеркнул, что власти должны пояснить, какой метод они используют, говоря о причинах смерти больных с коронавирусом.
По его словам, в Европе, где наблюдается высокая смертность, с точки зрения развитости и доступности система здравоохранения схожа с российской. Вместе с тем Райан подчеркнул: в некоторых странах могут завышать показатель смертности, а также могут быть другие основные причины заболевания.
Представитель ВОЗ добавил, что есть стандарт официального подтверждения смерти. В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове заявила, что в ближайшее время многие страны будут пересматривать то, каким образом учитывалась смертность от COVID-19.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с CNN опроверг слухи о заниженной статистике по смерти от коронавируса в России. Он отметил, что в нашей стране очень эффективная система здравоохранения.
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