Коронавирусом в России за сутки заболели 8404 человека

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о зараженных в России. Общее число инфицированных превысило 493 тысячи.



В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 8404 инфицированных в 83 субъектах страны.

Наибольшее число заражения COVID-19 зафиксировано в Москве – 1195. В Московской области выявили 735 носителей инфекции, в Санкт-Петербурге – 313.

С учетом новых данных, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии составило 493 657. Выздоровели и выписались более половины заразившихся. Еще 6358 пациентов с коронавирусом скончались.

Общее число заболевших COVID-19 в мире составляет около 7,3 миллиона. За последние сутки в стране провели 290 тысяч тестов на инфекцию, а всего за время пандемии – более 13,5 миллиона.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются 318 274 человека. Опасная инфекция поразила 212 стран.

Напомним, что заболевание было обнаружено в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Оно быстро распространилось по миру.

