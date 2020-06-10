Коронавирусом в России за сутки заболели 8404 человека

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 8404 инфицированных в 83 субъектах страны.
Наибольшее число заражения COVID-19 зафиксировано в Москве – 1195. В Московской области выявили 735 носителей инфекции, в Санкт-Петербурге – 313.
С учетом новых данных, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии составило 493 657. Выздоровели и выписались более половины заразившихся. Еще 6358 пациентов с коронавирусом скончались.
Общее число заболевших COVID-19 в мире составляет около 7,3 миллиона. За последние сутки в стране провели 290 тысяч тестов на инфекцию, а всего за время пандемии – более 13,5 миллиона.
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются 318 274 человека. Опасная инфекция поразила 212 стран.
Напомним, что заболевание было обнаружено в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Оно быстро распространилось по миру.
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