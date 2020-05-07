Масочный режим: Собянин ужесточил карантин в Москве

По состоянию на 7 мая 2020 года в Москве было официально зарегистрировано 92 676 пациентов с коронавирусом. Мэр города положительно оценил такое большое число выявленных случаев.
По его словам, реальное число инфицированных в столице еще больше и составляет порядка 300 тысяч человек. Это, в свою очередь, указывает на необходимость ужесточения карантина в Москве. В частности, речь идет о введении масочного режима в городе.
Речь идет о том, что теперь люди будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах и транспорте. При этом такие меры не будут означать отмену пропусков в Москве, уточнил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". Они по-прежнему будут необходимы для перемещений по городу на дальние расстояния.
Столичный градоначальник уточнил, что для того, чтобы побороть эпидемию потребуется достаточно длительный период времени. То есть ужесточение карантина в Москве дополняется и продлением ограничительных мер.
Отметим, ужесточение карантина в Москве связано с объективной ситуацией в городе. Масочный режим должен помочь замедлить скорость распространения эпидемии, что, в свою очередь, даст возможность уделить максимум внимания и сил тем, кому они требуются.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??