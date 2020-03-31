Пример Китая, отчитавшегося о победе над эпидемией коронавируса, доказал эффективность ограничительных мер в борьбе с распространением болезни. Различные меры, ограничивающие свободу перемещения и собрания людей, в связи с пандемией принимают почти во всех странах.



В российских реалиях самым востребованным оказался карантин в Москве. Город представляет собой не только место весьма компактного размещения порядка 10% от всего населения страны, но и лежит на пересечении крупных международных транспортных и пассажирских потоков – идеальные условия для распространения эпидемии.

Приказ о карантине

Во время своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Сделано это было для того, чтобы снизить необходимость людей выходить из дома, позволив им ответственно самоизолироваться для снижения темпов распространения коронавируса в России.

Однако не все проявили должное понимание момента – некоторые россияне восприняли это время как неожиданные каникулы, которые решили проести на свежем воздухе. После появления сообщений о повышенной концентрации гуляющий в столичных парках Сергей Собянин издал указ о карантине в Москве.

Указ "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ" был подписан 29 марта. Он распространил режим самоизоляции, до этого действовавший в столице в отношении наиболее подверженных риску горожан, на всех москвичей, а также ввел дополнительные ограничения.

Что нельзя делать в карантин

В соответствии с указом о введении карантина в Москве горожанам нельзя покидать своих квартир без особых целей. Список причин, по которым разрешается выходить на улицу, представил мэр Москвы:

Обращение за экстренной помощью

Поездка на работу в случае необходимости

Совершение покупок в магазине или аптеке

Выгул домашних животных (на расстоянии не больше 100 метров от дома)

Вынос мусора

В ближайшие дни, пообещал Сергей Собянин, в городе будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима москвичами. Кроме того, будут введены специальные пропуска, которые будут позволят своим обладателям выходить из квартир.

Также во время карантина в Москве при поездках в общественном транспорте нельзя приближаться к другим людям на расстояние, превышающее полтора метра. Такую же дистанцию необходимо соблюдать в магазинах, аптеках и других местах скопления людей.

Штрафы за карантин

О том, какие санкции положены нарушителям новых правил, многие задумались сразу после издания указа о введении карантина в Москве. Что ни говори, а многих удар по кошельку пугает больше, чем угроза распространения коронавируса в России. Четкого указания на штрафы и их размер в самом документе не содержится.

Правительство уже выступило с инициативой о введении штрафов за нарушение карантина. В кабмине предложили дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая бы предусматривала санкции за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Для граждан предлагают предусмотреть такие меры воздействия, как предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

В случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу, то штраф будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей.

Что закрыто на карантин

Карантин в Москве предполагает не только домашний режим для горожан, но и закрытие многих объектов. Их перечень был определен заранее:

Городские библиотеки, культурные центры, клубы и подобные учреждения

Кинотеатры, развлекательные центры, детские комнаты и т.д.

Ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения

Аттракционы, боулинг, бильярд и другие развлечения, в том числе – находящиеся внутри ТЦ

Рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания

Объекты розничной торговли (за исключением продуктовых магазинов и аптек)

Парки

Парикмахерские, салоны красоты и другие точки оказания услуг, требующие личного присутствия

Карантин в школах

Как изначально обговаривалось столичными властями, детский карантин из-за угрозы коронавируса не предусматривает остановку образовательного процесса. Сперва был введен режим свободного посещения, при котором родители могли принять решение оставить школьника дома, чтобы тот занимался дистанционным обучением.

Позже Сергей Собянин рассказал о временном прекращении учебы с 21 марта. Аналогичные меры были приняты и в отношении колледжей. Мэр Москвы распорядился на это время организовать дистанционное обучение.

Карантин в садах

В связи с карантином в детских садах организованы дежурные группы для тех семей, которые не могут оставить ребенка дома. Так, хотя значительная часть москвичей из-за ограничительных мер ближайшее время проведет дома, остается немало тех, кто обязан ходить на работу каждый день, несмотря на угрозу коронавируса – врачи, сотрудники экстренных служб и полиции, курьеры и продавцы.

До какого числа карантин

Согласно первоначальным планам карантин в Москве продлится до 14 апреля. Все ограничительные меры автоматически прекратят действовать после этого числа в том случае, если столичные власти особым распоряжением их ни продлят. Зависеть это будет от того, как будет выглядеть картина распространения коронавируса в России в целом и в столице в частности.

Чем заниматься на карантин

Долгое нахождение в замкнутом пространстве может стать сильным ударом по ментальному здоровью человека. О том, что делать во время карантина в Москве, причем так, чтобы это пошло на пользу здоровью, разузнали "Дни.ру". Специалисты объяснили, что необходимо даже в таких условиях сохранять принципы активного образа жизни.

"Физические нагрузки стимулируют иммунитет и помогают человеку бороться как с заболеваниями которые передаются от человека к человеку (бактериальные и вирусные инфекции). Спортивные тренировки также помогают справиться с симптомами тревоги и депрессии. Сохранять трезвую оценку ситуации очень важно в непростой период пандемии", – подчеркнул врач терапевт, руководитель центра "Сложного диагноза" сети клиник "Семейная" Василий Купрейчик.

Он перечислил еще несколько пунктов, о которых обязательно должен помнить человек на карантине:

соблюдать диету и контролировать объемы съеденного

контролировать прием плановых препаратов, вовремя пополнять их запасы

в случае возникновения тревоги – подумать о дистанционном взаимодействии с психологом

Карантин в области

Слухи о том, что карантин в Подмосковье будет вводиться одновременно с московским, ходили уже давно. Однако на практике все оказалось несколько сложнее. Региональные власти не стали копировать столичные ограничения, а ввели собственные. Частично они совпадают, а частично – нет. Режим самоизоляции, подобно Московскому, действует и в области.

В целом, и в столице и в Подмосковье следует соблюдать разумные меры предосторожности, продиктованные опасностью распространения коронавируса в России. Ясно, что на данный момент ни о каком комендантском часе ни в Москве, ни в области, речи не идет.

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