Коронавирус в России за сутки выявлен у 8 915 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал новые данные о зараженных. Общее число заболевших превысило 362 тысячи.



За последние сутки выявлено 8 915 случаев заражения коронавирусом в России. За то же время выздоровели более 12,3 тысячи пациентов.



В Москве зафиксировано 2 830 новых случаев коронавируса, 817 – в Московской области, 363 – в Санкт-Петербурге. Всего на текущий день COVID-19 в России заболели 362 342 человека, выздоровели 131 129, зафиксировано 3 807 летальных случаев.

Несмотря на постепенное восстановление туризма в Европе, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не планировать летний отдых за границей. Это может спровоцировать вторую волну коронавируса, считает он.

В России 12 мая завершился единый период нерабочих дней, но некоторые регионы сохранили большую часть ограничений. В Москве 25 мая возобновили работу каршеринг и 88 многофункциональных центров "Мои документы". Накануне мэр столицы Сергей Собянин анонсировал новый этап отмены карантина.

В то же время из-за коронавируса в Москве ужесточили правила ношения масок и печаток. Надевать средства индивидуальной защиты теперь нужно и на объектах железнодорожного транспорта.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти 5,5 миллиона человек. В США выявлено 1,66 миллиона случаев, в Бразилии – 374 тысячи. За время эпидемии от COVID-19 умерли 374 тысячи человек.