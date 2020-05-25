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Коронавирус
За сутки выявлено 8 946 зараженных коронавирусом в России

За сутки выявлено 8 946 зараженных коронавирусом в России

Сколько заболели коронавирусом в России 25 мая. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 353 тысячи. Оперативный штаб опубликовал новые данные о заболевших COVID-19.

Продолжение: Доктор наук назвал сроки победы над коронавирусом в России
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За истекшие сутки выявлено 8 946 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них в Москве – 2 560, в области – 831, в Санкт-Петербурге – 374.

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Полностью выздоровели от коронавируса в России за последние сутки 5 499 человек. 92 пациента не смогли справиться со смертельной инфекцией.

Всего коронавирусом в России на 25 мая заразились 353 427 граждан. За весь период эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 3 633 человека, 118 798 полностью выздоровели.

Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников раскрыл реальное число заболевших COVID-19. Эти цифры отличаются от официальной статистики, отметил он.

Отнести к зараженным коронавирусом в России можно только тех, кто подхватил инфекцию в течение последних двух недель – это около 130 тысяч человек. Половина выпишется через неделю. Остальные 230 тысяч выздоровели и получили иммунитет к COVID-19, отметил эксперт.

Коронавирусом в мире заразились более пяти миллионов человек. В США число заболевших превысило 1,6 миллиона. За время эпидемии зафиксировано 342 тысячи летальных исходов.

Несмотря на большое число зараженных, многие штаты смягчили карантинные меры. На побережьях – толпы отдыхающих, работают кафе, бары и рестораны.

Общественные заведения продолжают открываться и в Европе. В Греции общепит после пика эпидемии коронавируса переходит от работы на вынос к обслуживанию клиентов. В Чехии открываются гостиницы, спортзалы, сауны.

Автор: 25 мая 2020, 10:40

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