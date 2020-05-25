Вирусолог назвала опасные при COVID-19 лекарства

Вирусолог Надежда Жлобак предупредила россиян об опасности лечения COVID-19 лекарствами от ОРВИ. Специалист перечислила некоторые препараты, которые могут ухудшить ситуацию.
Среди них оказались "Аспирин", "Вольтарен", "Диклофенак" и "Напроксен", которые принимают для предотвращения воспаления. Жлобак пояснила, что эти лекарства создают дополнительный комфорт для коронавируса, сообщает "Вечерняя Москва".
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