Мошенники придумали гнусный способ одурачивать пенсионеров во время смертельной пандемии

Недавно 73-летней пенсионерке из Москвы позвонила неизвестная. Мошенница сообщила, что хочет перевести средства за неиспользованную путевку в санаторий и назвала это компенсацией. Съездить в здравницу старушка не смогла из-за пандемии коронавируса, передает телеканал "360"
Доверчивая москвичка продиктовала злоумышленнице данные банковской карты и пароль. Спустя некоторое время со счета пенсионерки списали 50 тысяч рублей. Происшествием занимается полиция.
Ранее россиянам рассказывали о распространенных видах мошенничества во время пандемии. Помимо сомнительных телефонных звонков, стоит остерегаться электронных писем. Мошенники рассылают сообщения под видом фармацевтических компаний и предлагают новые препараты, которые якобы помогут защититься от коронавируса.
Необходимо помнить, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные кредитной или дебетовой карт. Тем более не стоит говорить посторонним СМС-код, который приходит на телефон во время совершения банковской операции.
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