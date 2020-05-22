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Коронавирусом в России за сутки заразились 8894 человека

Коронавирусом в России за сутки заразились 8894 человека

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В России продолжают выявлять тысячами новые случаи заражения коронавирусом. При этом статистика показывает, что скорость распространения эпидемии перестала набирать обороты.
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К 22 мая 2020 года общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 326 448. За сутки было выявлено 8894 новых случая заражения.

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Общее число зарегистрированных летальных исходов от коронавируса составило 3 249. За сутки погибли 150 пациентов. В это же время выздороветь смогли 7 144 человека – общее число исцелившихся от этой болезни в нашей стране составило 99 925.

Данные статистики демонстрируют выход эпидемии коронавируса в России на плато. Последние новости показывают, что скорость распространения болезни остановилась. Теперь специалисты ждут, когда она начнет снижаться.

От этих показателей во многом зависит, насколько быстро и повсеместно карантин в России будет смягчен, а затем и отменен. Пока ситуация остается напряженной и требует повышенного внимания.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что решения о смягчении режима самоизоляции и других ограничительных мер должны приниматься исходя из объективной ситуации на местах и только после консультации со специалистами. Карантин в Москве, судя по словам столичного градоначальника Сергея Собянина, может затянуться.

Автор: 22 мая 2020, 10:48 Источник: Сайт официальной информации о коронавирусе в России ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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