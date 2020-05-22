Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 21 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Пятница
22 мая
Лента новостей
10:12
Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
10:09
Полувековая разница в возрасте: подробности тайного романа Шаляпина и Светличной
09:47
"Не давайте ей таблеток!": Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых
09:42
Доктор Мясников высказался о странной статистике из-за коронавируса в России
09:38
Звезда "Ютуб" готовит взрыв на телевидении
09:36
"Сочувствую Степаненко": Брухунова отреагировала на жесткие слова
09:34
"Это тебе не хозяйством трясти": взвывшего от обнищания Тарзана отправили работать в село
09:06
Любовник нелепо оправдался за опозорившуюся Бузову
08:44
Вскрылись новые обстоятельства смерти сына ведущей Моргуновой
08:38
Год во власти: первые итоги президентства Владимира Зеленского
08:15
"Сдала уже": Ургант приложил Собчак в коридоре "Останкино"
08:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года
06:07
Фото обнаженной Семенович "слили" в Сеть: Топлес – это круто!
04:03
"Это дикий стресс": Самбурская пожаловалась на жуткие условия жизни
01:59
"Может поехать крыша": странному поведению Стаса Пьехи нашли объяснение
00:03
Виктория Боня показала свое "женское место"
21:45
"Такими уже не будут": Галкин расстроился из-за детей
21:44
Прилюдно помочившимся на танк россиянином заинтересовалась полиция
21:21
Трамп объявил о разрыве еще одного договора с Россией
21:18
"Не в тренде": нелепо вырядившуюся Бузову лихо приложили
21:08
Рецепт фишкейка из трех сортов рыбы
20:51
Вседозволенность: тенденции семейного воспитания
20:36
Рудковская заставила Плющенко умолять о прощении
20:26
Известный политик назвал роковую ошибку Лукашенко в отношениях с Россией
20:23
СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19
20:07
Энистон вскипела из-за новой пассии Питта
19:57
Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии
19:49
Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве
19:49
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:26
"Разговор закончен!": жена Эмина Агаларова впервые о расставании
19:04
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
19:03
Путин отложил призыв в армию из-за коронавируса
18:26
Врач заявила о вреде алкоголя при коронавирусе
18:18
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года
18:15
Недавно ставшая матерью Кравец захотела другого ребенка
18:03
"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил
18:03
Тоскующий по дому принц Гарри нашел замену отцу
17:57
"Просто ужас": пожилую Клару Новикову попросили снять "парашюты"
17:55
Отдавшую судьбу ребенка в руки эзотериков Водонаеву подняли на смех
17:45
"Бельмо на глазу?": что случилось с лицом Татьяны Овсиенко
17:23
Пожилая россиянка с подозрением на коронавирус покончила с собой
17:16
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
17:16
Сын ведущей Моргуновой шутил перед смертью
17:07
Адвокат Жорин высказался по поводу своей причастности к избиению бывшего мужа Лолиты
17:04
"Никуда не деться": беременная Саша Черно взвыла в "красивой клетке"
17:02
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
17:00
Безработный Шепелев нашел себе неожиданное занятие
16:59
Володин: Дума переходит на еженедельный график работы
16:44
Отправивший Гагарина в космос ученый празднует столетие
16:14
От Андрея Макаревича ушла молодая жена
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
Ветлицкая в ужасе бежала от грязных половых извращений Сафронова
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил
Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами
"Это ужасно!" Лазарев впервые рассказал о своей тяжелой болезни
Коронавирус
Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Вакцина от коронавируса в России. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Вакцинация от коронавируса не за горами. Обнадеживающими результатами поделились в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его сотрудники успешно испытали на себе препарат для лечения COVID-19.
прочитано 177 раз

О результатах опыта сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, векторная вакцина создала в организме испытуемых иммунитет к коронавирусу. Теперь сотрудники центра защищены от COVID-19, отметил ученый.

ПО ТЕМЕ

Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Побочных эффектов в ходе неофициального испытания вакцины исследователи не обнаружили. "Все живы, здоровы и радуются", – цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

По словам руководителя центра, его сотрудники испытывали перспективную векторную вакцину НИЦЭМ со встроенным геномом нового коронавируса. Препарат вводит его в организм, иммунная система распознает "нарушителя" и начинает с ним бороться. Так приобретается иммунитет к COVID-19.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России процедуру государственной регистрации проходят четыре препарата для лечения коронавируса. Также в госреестр внесены сведения о 24 тест-системах для выявления инфекции, уточнила она.

Коронавирусом в России на 22 мая заразились свыше 317 тысяч человек. Тем не менее темпы распространения эпидемии удалось снизить, ситуация под контролем. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки президент России Владимир Путин объявил о начале Единого государственного экзамена с 29 июня.

В то же время в Москве начали ослаблять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении работы с 25 мая многофункциональных центров и каршеринга.

Автор: 22 мая 2020, 10:12 Источник: "Интерфакс"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

Шоу-бизнес

"Не давайте ей таблеток!": Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых
Звезда "Ютуб" готовит взрыв на телевидении
"Сочувствую Степаненко": Брухунова отреагировала на жесткие слова
"Это тебе не хозяйством трясти": взвывшего от обнищания Тарзана отправили работать в село

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами

Есть две версии произошедшего
Шоу-бизнес

"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил

Мужчина оказался в больнице
Шоу-бизнес

Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии

Артистка сделала заявление

Шоу-бизнес

"Не в тренде": нелепо вырядившуюся Бузову лихо приложили

Звезда оделась, как провинциалка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+