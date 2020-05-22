Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

О результатах опыта сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, векторная вакцина создала в организме испытуемых иммунитет к коронавирусу. Теперь сотрудники центра защищены от COVID-19, отметил ученый.
Побочных эффектов в ходе неофициального испытания вакцины исследователи не обнаружили. "Все живы, здоровы и радуются", – цитирует Гинцбурга "Интерфакс".
По словам руководителя центра, его сотрудники испытывали перспективную векторную вакцину НИЦЭМ со встроенным геномом нового коронавируса. Препарат вводит его в организм, иммунная система распознает "нарушителя" и начинает с ним бороться. Так приобретается иммунитет к COVID-19.
На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России процедуру государственной регистрации проходят четыре препарата для лечения коронавируса. Также в госреестр внесены сведения о 24 тест-системах для выявления инфекции, уточнила она.
Коронавирусом в России на 22 мая заразились свыше 317 тысяч человек. Тем не менее темпы распространения эпидемии удалось снизить, ситуация под контролем. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки президент России Владимир Путин объявил о начале Единого государственного экзамена с 29 июня.
В то же время в Москве начали ослаблять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении работы с 25 мая многофункциональных центров и каршеринга.
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