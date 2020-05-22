Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Вакцинация от коронавируса не за горами. Обнадеживающими результатами поделились в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его сотрудники успешно испытали на себе препарат для лечения COVID-19.



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