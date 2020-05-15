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Названы сроки снятия карантина в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.
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Градоначальник сообщил, что дальнейшие решения по данному вопросу будут не раньше конца мая. Он пояснил, что сейчас в Москве нет обязательного предписания находиться на улице в масках и перчатках. При этом Собянин добавил, что при постоянном ношении их в транспорте человек адаптируется и уже готов пройтись в защитных средствах по городу.

Говоря о том, когда закончится карантин в Москве, мэр отметил, что "нужно неделю-другую пожить в таком режиме", передает RT. Собянин объяснил, что это необходимо для того, чтобы посмотреть, как скажутся на эпидемиологической ситуации майские праздники и меры открытия производств, промышленности и строительства, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Также стало известно, что уже на следующей неделе в Москве предполагается открыть МФЦ, передает телеканал "360". В настоящее время, по словам мэра города, медицинская система столицы справляется с той нагрузкой, которая ей досталась. Власти Москвы установили для врачей и социальных работников надбавки до 46 тысяч рублей.

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Автор: 15 мая 2020, 08:14 Источник: Телеканал "Россия 1" ✓ Надежный источник
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Путин посетил очаг коронавируса в Москве

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