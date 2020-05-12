"Более строгие меры": объявлено о наказании для нарушителей масочного режима в Москве

Ужесточение карантина в Москве предполагает, что люди на улице и в транспорте в качестве меры предосторожности должны будут носить защитные маски и перчатки. При этом наличие у них только маски или только перчаток будет считаться таким же нарушением, как и полное игнорирование требований столичных властей.
Действовать масочный режим начинает 12 мая. При этом тем горожанам, которые к ужесточению карантина в Москве привыкнуть не успели, денежные взыскания пока не грозят. "Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем прежде всего выносить предупреждения". – рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Однако, по его словам, в дальнейшем нарушителям масочного режима будут грозить "более строгие меры". Речь идет о штрафе в размере пяти или четырех тысяч рублей.
"Требование об обязательном использовании индивидуальной защиты – это важный шаг для возвращения к обычной жизни", – подчеркнул Владислав Султанов.
Выявлять нарушителей в условиях карантина в Москве будут сотрудники "Организатора перевозок" совместно с полицейскими. Кроме того, фиксировать их будут и камеры наблюдения, установленные в Московском метрополитене.
Нарушителей самоизоляции, по данным мэрии Москвы, стало меньше. Статистика показывает, что 9 и 10 мая было зафиксировано на треть меньше безответственных гуляющих, чем 2 и 3 мая. Отмечается, что за все время больные коронавирусом нарушили карантин в Москве более 46 тысяч раз.
Напомним, карантин в Москве был продлен до 31 мая. С 12 мая в городе действует масочный режим, при котором граждане обязаны закрывать не только лицо, но и защищать перчатками свои руки. За невыполнение этих требований им грозит штраф.
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