"Более строгие меры": объявлено о наказании для нарушителей масочного режима в Москве

Карантин в Москве продлен до 31 мая и усилен введением масочного режима. О том, какие наказания грозят нарушителям этих мер, рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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