Собянин сделал заявление по карантину в Москве после обращения Путина

11 мая президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил, в частности – о завершении единого периода нерабочих дней, установленного из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Однако глава государства дал понять, что это не означает повсеместного снятия режима самоизоляции. Путин подчеркнул, что каждый глава субъекта федерации должен принимать соответствующие решения для своего региона самостоятельно, в зависимости от ситуации. О положении дел и карантине в Москве российскому лидеру в ходе совещания рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что за 20 дней столице удалось втрое повысить количество тестирований на коронавирус. Это позволило заблаговременно выявить новых зараженных и приступить к их лечению. Поэтому число госпитализаций в городе не увеличивается уже несколько недель.

Тем не менее, Сергей Собянин подчеркнул, то угроза распространения коронавируса в Москве не исчезнет еще долго. Поэтому возвращение россиян к нормальной жизни должно проходить с учетом этого фактора.

В последние дни ежедневный прирост новых зараженных COVID-19 в России держится на стабильном, но высоком уровне – около 10-11 тысяч человек. Но Собянин призвал не бояться этих цифр: градоначальник пояснил, что чем больше заболевших будет выявлено, тем быстрее им смогут оказать помощь и вылечить. Ранее мэр также сообщил, что карантин в Москве продлится до 31 мая. При этом с 12 мая в городе будет введен обязательный масочный режим.



