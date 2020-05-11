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Коронавирус

Собянин сделал заявление по карантину в Москве после обращения Путина

Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
11 мая президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил, в частности – о завершении единого периода нерабочих дней, установленного из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
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Однако глава государства дал понять, что это не означает повсеместного снятия режима самоизоляции. Путин подчеркнул, что каждый глава субъекта федерации должен принимать соответствующие решения для своего региона самостоятельно, в зависимости от ситуации. О положении дел и карантине в Москве российскому лидеру в ходе совещания рассказал мэр города Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Градоначальник сообщил, что за 20 дней столице удалось втрое повысить количество тестирований на коронавирус. Это позволило заблаговременно выявить новых зараженных и приступить к их лечению. Поэтому число госпитализаций в городе не увеличивается уже несколько недель.

Тем не менее, Сергей Собянин подчеркнул, то угроза распространения коронавируса в Москве не исчезнет еще долго. Поэтому возвращение россиян к нормальной жизни должно проходить с учетом этого фактора.

В последние дни ежедневный прирост новых зараженных COVID-19 в России держится на стабильном, но высоком уровне – около 10-11 тысяч человек. Но Собянин призвал не бояться этих цифр: градоначальник пояснил, что чем больше заболевших будет выявлено, тем быстрее им смогут оказать помощь и вылечить. Ранее мэр также сообщил, что карантин в Москве продлится до 31 мая. При этом с 12 мая в городе будет введен обязательный масочный режим.


11 мая 2020, 18:17 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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