Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 13 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Среда
13 мая
Лента новостей
18:57
Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов
18:42
Кумир молодежи закрыл грудью закиданного камнями Певцова
18:41
Низкой смертности от коронавируса в Москве нашли объяснение
18:40
Под Москвой нашли обгоревший труп мужчины
18:15
Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма
18:15
Сенсация: раскрыта вина Порошенко в деле о взрывах
18:14
Неожиданная находка у порога заставила Кожевникову обратиться к специалистам
18:03
Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова
18:02
Сюткин раскрыл способы заработка звезд во время карантина
17:57
Раскрыто состояние больного коронавирусом Мишустина
17:21
Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду
17:06
Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны
17:04
"Всему есть предел": доведенная Кудрявцева набросилась на Разина
16:55
Взять ответственность за собственную жизнь: Гусева распутывает тайны 20-летней давности
16:51
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года
16:42
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:33
"Совершили ошибку": доктор Мясников сделал важное заявление о коронавирусе
16:32
Сбежавшая в Америку дочь Успенской превратилась в индейца
16:12
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
16:09
"Выливается поток грязи": Шевыркова указала Малахову на истинное лицо Башарова
16:02
Знаменитый российский хоккеист стал участником смертельного ДТП
15:47
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
15:36
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
15:18
Принцесса Диана пошла на риск ради ночи с пляшущими геями
15:11
Врачи бросились спасать побитую Регину Тодоренко
14:59
"Волочкова нервно курит": рэпер Баста станцевал балет под музыку из "Лебединого озера"
14:57
Глава Минздрава назвал условие для возвращения к нормальной жизни
14:49
Прилепин рассекретил лицо жены
14:48
Путин разнес министерства из-за выплат в связи с коронавирусом
14:36
В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ
14:23
Искусали все лицо: звезда "Дома-2" пострадала от жутких насекомых
14:13
Озвучены сроки испытаний вакцины от коронавируса в России
14:12
Все парни будут Егора: Криду с накрашенными ногтями выбрали сексуальные чулки
14:06
Климова проговорилась о воссоединении с Месхи
14:05
У артиста Ширвиндта родился сын
13:46
Барановская сняла бинты и показала лицо после слухов о пластике
13:45
"Пытаются воспользоваться": одинокая Федункив рассказала о корыстных ухажерах
13:40
"Не надо ждать": Мишустин жестко высказался о выплатах в связи с коронавирусом
13:37
Администрация "Инстаграм" снова удалила страницу Рамзана Кадырова
13:23
"Силиконовая задница": престарелая Мадонна вывалила оголенные телеса
13:20
Собчак раскрыла тайну своего брака с Богомоловым
13:16
Володин предложил провести дополнительные пленарные заседания Думы
13:09
Собчак рассказала о тяжелом заболевании матери
13:06
Не отставая от Жени: теща Петросяна в третий раз вышла замуж в 76 лет
12:58
Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом
12:52
"Охрана не нужна!": Юлия Такшина из "Не родись красивой" показала подросшего сына от Григория Антипенко
12:44
Педиатр предупредила об особой угрозе коронавируса при беременности
12:40
"Стал меня насиловать": известная модель раскрыла правду о муже-тиране
12:39
"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя
12:35
Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
Пугачева побила выскочку Бузову
Коронавирус

Раскрыто состояние больного коронавирусом Мишустина

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьер-министра страны Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом. Глава правительства уже может работать, а вскоре и вовсе вернется из больничной палаты к себе в кабинет.
прочитано 607 раз

Когда стало известно, что Михаил Мишустин заболел коронавирусом, многие испугались за эффективность работы правительства. Однако глава кабмина даже будучи в больнице оставался на связи с коллегами и держал руку на пульсе.

ПО ТЕМЕ

"Не надо ждать": Мишустин жестко высказался о выплатах в связи с коронавирусом

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Спустя время Михаил Мишустин вернулся к полноценной работе. "Его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", – заметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что уже на следующей неделе Михаил Мишустин сможет перебраться из больничной палаты в свой рабочий кабинет. Примечательно, что на формате работы правительства это отразится незначительно.

Еще до того, как Михаил Мишустин заболел коронавирусом, большая часть рабочих встреч и совещаний были перенесены в онлайн-режим. На смену личным встречам пришло общение по видеосвязи.

Напомним, Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заболел коронавирусом, 30 апреля. На протяжении всего времени в больнице премьер-министр находился в контакте с коллегами по телефону.

13 мая Михаил Мишустин провел совещание и оценил выплаты в связи с коронавирусом для медиков и простых россиян. Он потребовал следить за своевременным и оперативным переводом денег людям.

Автор: 13 мая 2020, 17:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Шоу-бизнес

Маршал откровенно о печальном состоянии парализованного Носкова
Сюткин раскрыл способы заработка звезд во время карантина
Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду
Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Друг откровенно о Жигунове: После расставания с Заворотнюк Сергея как подменили

Роман с актрисой был лучшим периодом в его жизни
Шоу-бизнес

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены

Молодость, бедность и глупость оказались причиной разрыва отношений
Шоу-бизнес

Прилепин рассекретил лицо жены

Писатель рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя

Женщина не захотела терпеть ложь

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они плюют нам в лицо": хореограф Тутберидзе в бешенстве из-за поведения Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции
"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+