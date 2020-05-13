Раскрыто состояние больного коронавирусом Мишустина

Когда стало известно, что Михаил Мишустин заболел коронавирусом, многие испугались за эффективность работы правительства. Однако глава кабмина даже будучи в больнице оставался на связи с коллегами и держал руку на пульсе.
Спустя время Михаил Мишустин вернулся к полноценной работе. "Его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", – заметил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он добавил, что уже на следующей неделе Михаил Мишустин сможет перебраться из больничной палаты в свой рабочий кабинет. Примечательно, что на формате работы правительства это отразится незначительно.
Еще до того, как Михаил Мишустин заболел коронавирусом, большая часть рабочих встреч и совещаний были перенесены в онлайн-режим. На смену личным встречам пришло общение по видеосвязи.
Напомним, Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заболел коронавирусом, 30 апреля. На протяжении всего времени в больнице премьер-министр находился в контакте с коллегами по телефону.
13 мая Михаил Мишустин провел совещание и оценил выплаты в связи с коронавирусом для медиков и простых россиян. Он потребовал следить за своевременным и оперативным переводом денег людям.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?