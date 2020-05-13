"Не надо ждать": Мишустин жестко высказался о выплатах в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в онлайн-режиме провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. Глава правительства жестко высказался о стимулирующих выплатах в связи с коронавирусом для медицинского персонала.

Михаил Мишустин заметил, что Министерство здравоохранения России уже держит на контроле ситуацию со стимулирующими выплатами в связи с коронавирусом для медицинского персонала. Он попросил ведомство продолжить следить за ситуацией, поскольку не во всех регионах ситуация складывается одинаково.

Также глава правительства жестко высказался о необходимости оперативно выплачивать деньги. "Как только они попадают в регион, они должны быть сразу доведены до медработников. Не надо ждать даты зарплаты, чтобы перечислить их людям", – подчеркнул Михаил Мишустин. Те субъекты, которые пока отстают в этом процессе, должны как можно быстрее исправить ситуацию. Времени на это у них осталось до 15 мая.

Также премьер-министр поручил взять на контроль и остальные выплаты в связи с коронавирусом. "Просьба к Минтруду жестко контролировать доведение денежных средств до конкретных получателей", – заметил Михаил Мишустин.

Напомним, выплаты в связи с коронавирусом положены самым разным категориям граждан. Речь идет как о деньгах, положенных медикам за борьбу с эпидемией, так и о поддержке предпринимателей, семей с детьми и людей с низким достатком, а также тех, кто лишился работы в этот непростой период.