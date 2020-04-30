"Много новых могил": паникующие белорусы проклинают Лукашенко

В городке Столбцы Минского района ситуация с коронавирусом стремительно выходит из-под контроля, сообщают белорусские СМИ. "На местном кладбище очень много новых могил", – утверждает журналистка Любовь Лунева.
По ее словам, ситуация в Столбцах начала стремительно ухудшаться в начале марта. Тогда же Лукашенко успокаивал сограждан, что все под контролем.
По словам Луневой, она видела, что кареты скорой помощи часто подъезжали к Столбцовской районной больнице. Темпы примерно как в Минске, хотя в Столбцах живет 17 тысяч человек, сказала журналистка в интервью порталу "Хартия 97".
Как утверждает Лунева, местные жители рассказали ей, что умерших хоронят теперь не только на городском, но и деревенских кладбищах. Поэтому, полагает она, жертв вируса гораздо больше, чем новых могил на местном погосте.
Социальную ситуацию в Островцах корреспондент описала как взрывоопасную. По ее словам, местные жители открыто обвиняют в невзгодах Лукашенко.
"Люди в Столбцах однозначно настроены против власти. И чем дольше эта ситуация длится, тем больше растет недовольство людей", – заявила Лунева.
По официальным данным, коронавирусом в Белоруссии заразались более 12 тысяч человек. 92 пациента находятся в тяжелом или критическом состоянии, 79 умерли, выздоровели почти две тысячи человек.
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