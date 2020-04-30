"Много новых могил": паникующие белорусы проклинают Лукашенко

Александр Лукашенко стремительно теряет поддержку среди белорусов. Всему виной эпидемия коронавируса, от которой президент призывал лечиться баней и ездой на тракторе. По сообщениям журналистов, под Минском появилось много новых могил.



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